JBL apresenta headphones sem fios que se carregam com energia solar

A JBL é uma das referências na indústria de produtos de áudio. Recentemente, a empresa apresentou os headphones REFLECT Eternal, que funcionam sem fios e carregam a bateria recorrendo a energia solar!

Com doses perfeitamente alcançáveis de luz no painel solar, o utilizador pode passar mais de 100 ou 200 horas a ouvir música sem precisar de carregar os headphones.

O desenvolvimento de produtos sustentáveis é cada vez mais uma tendência. A preocupação com o nosso planeta é clara e os produtos que usamos têm impacto nesse sentido. A JBL tem plena consciência desta realidade e por isso desenvolveu os REFLECT Eternal.

Estes headphones sem fios destacam-se de tudo o resto que está disponível no mercado devido à presença de um painel solar que lhes permite captar energia proveniente da luz. Em teoria, o utilizador pode nunca necessitar de os carregar!

Recorrendo à tecnologia revolucionária da Exeger nos seus headphones, a JBL disponibiliza ainda no website dedicado ao projeto um calculador de autonomia.

Com uma hora de luz diária – que no simulador tem um valor de iluminância de 50.000 lux – o utilizador consegue 42 horas de reprodução de música! Com duas horas de luz diária, esse valor sobe para 168 horas… E no caso de o painel recolher mais de três horas de luz exterior por dia, a autonomia é virtualmente infinita!

Para além dos atributos inovadores de energia solar, os REFLECT Eternal têm a qualidade sonora típica dos produtos da JBL! Os drivers de 40 mm têm uma frequência de resposta de 20 Hz a 20 kHz, algo típico de auscultadores deste segmento. A funcionalidade Ambient Aware, assistentes virtuais e demais extras estão igualmente presentes.

De modo a estudar o interesse do mercado neste equipamento, e também para recolher feedback para o restante processo de desenvolvimento, a JBL está a organizar uma recolha de fundos no Indiegogo.

De momento, estão a ser vendidos a 89€. Contudo, à medida que o prazo máximo de 14 de janeiro se aproxima, o preço vai aumentar. A versão final será vendida ao público por 148€, sendo que as primeiras unidades têm entrega prevista para outubro de 2020.

O que acha destes inovadores headphones? Está interessado neste conceito de gadgets alimentados por energia luminosa? Partilhe a sua opinião nos comentários!

