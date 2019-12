Marca chinesa pretende rivalizar com processadores Intel e AMD

Há vários anos que a Intel e AMD têm combatido ferozmente pela sua fatia no mercado de processadores HEDT, dividindo a totalidade praticamente entre ambas. Contudo, um novo anúncio da marca Zhaoxin parece por fim a esta exclusividade no mercado dos processadores.

A empresa chinesa anunciou o lançamento da sua nova gama de processadores no mercado consumidor e as especificações são bem interessantes.

Processadores: Entre a Intel e a AMD poderá meter-se a Zhaoxin

Em junho, a empresa chinesa Zhaoxin anunciou o lançamento da sua linha de processadores LuJiaZui. Esta foi construída com o processo de fabrico de 16nm e com base numa microarquitectura de 32 bits. Nessa altura, duas séries distintas foram anunciadas: KaiXian e KaiSheng, sendo esta última desenhada com o foco no mercado de servidores e data centers.

Contudo, segundo é avançado pelo site WikiChip Fuse, a empresa prepara-se para alargar a sua gama de produtos, estando já em desenvolvimento novas unidades para ambas as séries, o KaiXian KX-7000 e o KaiSheng KH-4000.

Segundo declarações da marca, esta espera estar a par com os processadores AMD e Intel já no ano 2021. Nesse sentido, a marca chinesa irá utilizar a mais recente tecnologia 7nm para o fabrico dos seus novos chips. Como resultado, irá ser oferecido o suporte para PCIe 4.0 e memórias DDR5.

O processador KaiXian KX-6000, lançado no verão deste ano, faz uso de uma arquitetura um pouco desatualizada, oferecendo apenas 8 cores e 3 Ghz de velocidade.

Espera-se, contudo, que o sucessor KX-7000 chegue ao mercado com a aplicação de uma nova e inédita arquitetura que fará uso do referido processo de 7nm.

Assim, além dos pontos já referidos, este processador terá disponível uma unidade integrada de processamento gráfico (iGPU) com suporte para DirectX 12.

Além disso, foi também avançado que a empresa tem já planeado o desenvolvimento em paralelo de novos produtos que farão uso de um processo melhorado e ainda mais poderoso que o de 7nm, prevendo lançar novas seleções no mercado mobile e HEDT.

Para a construção destes chips, espera-se que a marca possa aplicar os processos de fabricação N5 e N5P da empresa TSMC.