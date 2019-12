O investimento da BMW na eletrificação dos seus veículos é notório! O iX3 será o próximo carro elétrico da marca alemã, que se junta assim a uma gama cada vez maior. Agora, foram desvendados pormenores sobre as baterias!

Segundo as informações divulgadas oficialmente pela marca, foram ultrapassados os objetivos delineados no ano passado relativamente às baterias do iX3.

A BMW, histórica fabricante de automóveis alemã, tem vindo a investir muito no segmento dos carros elétricos. Recentemente anunciou que tem lítio garantido até 2024, num investimento de 540 milhões de euros.

Para além do investimento em tecnologias e materiais, a BMW tem uma gama de veículos elétricos que promete bastantes inovações! O objetivo passa por lançar o iX3 já em 2020, um SUV que, tal como o nome indica, será baseado no X3 com motor de combustão interna atualmente em comercialização.

Depois de termos visto vários carros elétricos continuarem o rumo de evolução em 2019, é esperado que 2020 seja um ano igualmente bom nesse sentido!

O que a BMW desvendou sobre as baterias do iX3?

Numa publicação recente, a fabricante da Baviera deu a conhecer pormenores específicos sobre as unidades de armazenamento de energia que estarão presentes nos seu próximo carro elétrico.

Segundo a BMW, o iX3 irá estrear a quinta geração da tecnologia eDrive. Os dados preliminares indicam mais de 440 km de autonomia segundo o ciclo WLTP num conjunto de baterias com 74 kWh.

A bateria de alta voltagem, com uma eficiência superior e incremento de 20% na densidade de energia face aos carros elétricos mais antigos da marca, consegue alcançar assim uma autonomia bastante superior sem ter de aumentar de volume. É essa a principal inovação da quinta geração da tecnologia eDrive, que mostra agora os seus resultados!

O BMW iX3 terá uma potência de 286 cv e 400 Nm de binário. Chega já em 2020, sendo produzido na China mas vendido nos mercados globais.

A somar ao iX3, esta recente tecnologia estará presente no BMW i4 e no iNEXT.

Além do iX3, o SUV da BMW está a ser usado para criar um carro movido a hidrogénio!