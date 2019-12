O mercado dos smartphones tem sido um forte pilar de muitas empresas. Contudo, os lucros globais dos dispositivos diminuíram 11%, para 12 mil milhões de dólares, no terceiro trimestre de 2019. A responsabilidade desta baixa de lucros resulta da entrada de produtos de nível médio e de uma queda nas receitas dos principais OEMs de smartphones.

Dentro das dez maiores marcas, apenas a Samsung e a Huawei conseguiram aumentar as suas receitas numa base anual. Mas a Apple ainda domina no mercado mundial.

Smartphones Premium voltam a crescer nas preferências e a trazer lucros

Apesar do lucro global ter diminuído, pelas causas apontadas, o ciclo de substituição dos smartphones premium aumentou. Segundo a empresa de análise de mercado, Counter Point, as recentes funcionalidades de hardware não conseguiram oferecer uma razão atraente para a atualização no segmento de média gama.

No que toca a este mercado mundial, a Apple domina e recolhe 66% dos lucros da indústria e 32% da receita total dos aparelhos.

Leais e fieis seguidores da Apple seguram receitas e lucros

A empresa de Cupertino conta com uma base de seguidores premium em mercados fortes, como Estado Unidos, União Europeia e Japão. Como resultado, a Apple ainda pode operar com um nível de lucro que os seus concorrentes só podem desejar.

Um trunfo da Apple é a sua oferta. Existe uma forte estratégia de serviços, o ecossistema global da Apple é suficientemente forte para lhe garantir um fluxo constante de receitas nos próximos anos. No futuro imediato, como refere a Counter Point, o lucro da Apple para a temporada de férias aumentará com as novas linhas do iPhone que ganharam uma boa tração.

A Samsung segue na segunda posição

Atrás da Apple, a uma boa distância, segue a Samsung. A empresa sul-coreana recolheu 17% dos lucros globais da indústria dos dispositivos. O aumento do mix da série Galaxy A, assim como o início positivo do Galaxy Note10, foi a razão chave para o crescimento.

No que toca às badaladas marcas chinesas, estas estão ainda mais populares. Contudo, os seus smartphones geram margens de lucro baixas. Apesar disso, os valores apresentados mostram que este ano estão melhores que os do ano anterior.

Se no passado algumas destas marcas ficavam confinadas ao mercado chinês, atualmente estão já a fortalecer a sua presença em vários mercados mundiais. Isso permite que tenham preços mais altos e margens de lucro maiores.

As marcas chinesas oferecem propostas atraentes aos utilizadores (novos e velhos), onde disponibilizam uma oferta repleta de funcionalidades e recursos a preços acessíveis. Além disso, algumas destas marcas estão já lançadas numa oferta enorme de outros acessórios e até produtos IoT e até serviços financeiros.

5G trará novo impulso

O desafio que estas marcas terão de enfrentar, será agora o de terem melhores produtos, venderem menos a pessoas satisfeitas e terem de ombrear com a redução de preços que a Apple tem estado a fazer com alguns produtos, isso limita o espaço de manobra.

Nos próximos trimestres, a adoção do 5G irá impulsionar alguns upgrades. Isto provavelmente levará ao crescimento das receitas dos OEMs que já se estão a preparar para a comercialização completa de 5G.

Conforme temos acompanhado, na China, marcas como a Huawei, Oppo, Vivo e Xiaomi irão ganhar com o agressivo impulso de 5G. Esta tecnologia e a sua implementação no segmento dos smartphones ajudará a aumentar as receita. Contudo, como terão de apostar numa nova lista de novos materiais, portanto, no resultado final as margens de lucro podem não ser muito expressivas.