Maquete mostra o primeiro vislumbre do iPhone topo de gama de 2020

Os atuais iPhone 11 que estão no mercado têm representado o melhor que a Apple consegue produzir, neste segmento. Contudo, a empresa de Cupertino está já a trabalhar no futuro… Sendo que já existe uma maquete que mostra o design e dimensões do próximo topo de gama!

O design vai ao encontro de alguns rumores que dão conta de um regresso às linhas do passado. Para além disso, há ainda um conector que pode revelar uma funcionalidade nova do futuro modelo Pro!

Apesar de ainda faltar cerca de nove meses, são vários os rumores relativos ao smartphone topo de gama da Apple para 2020. Primeiro de tudo, há quem indique que a sua denominação será iPhone 12, mas tal está longe de estar confirmado.

Relativamente a especificações e novidades, o ecrã do iPhone deverá ser o maior de sempre! Estima-se que o modelo maior tenha um ecrã de 6,7 polegadas. Tal pode estar relacionado com tarefas de produtividade ou com novas funcionalidades que elevem o modelo Pro Max a um novo patamar!

Para além disso, há naturalmente os renders futuristas que mostram um design sem notch e que nos fazem suspeitar da sua veracidade.

Vídeo mostra maquete do iPhone Pro Max de 2020…

Não obstante de todos os rumores, foi recentemente partilhada online uma maquete do futuro modelo Pro Max de 2020. Tal como indicado pelos rumores, o design foge ao adotado nos últimos anos e poderemos ter um iPhone com arestas vincadas como foi estreado no iPhone 4.

Tal é logicamente uma possibilidade… Contudo, as suspeitas prendem-se sobretudo com a ergonomia do smartphone! Tendo em conta o seu tamanho e os ângulos pouco simpáticos para o segurar, será que a Apple irá mesmo seguir esta linha de design?

A somar a isto, na maquete destaca-se ainda a presença de um conector suspeito, que aparenta ser magnético… Será que a empresa de Tim Cook quer elevar as capacidades do modelo Pro do seu smartphone e irá permitir que seja acoplado um teclado? Ou será que se trata de um local para ligar o Apple Pencil? Partilhe a sua opinião nos comentários!

O próximo negócio da Apple pode estar na área dos satélites, para suportar os seus serviços