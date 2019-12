Huawei está a trabalhar em smartphone com câmara tripla rotativa

A Huawei é atualmente uma das referências no mundo dos dispositivos móveis. Obviamente a marca chinesa pretende manter esse estatuto e por isso está sempre a preparar novos conceitos… Sendo que agora foi descoberto que está a trabalhar em smartphone com câmara tripla rotativa!

Adotando esta solução, a Huawei pode assim encontrar uma alternativa viável à polémica notch que tem marcado presença nos seus equipamentos.

A situação atual da Huawei destaca-se pelos problemas com os EUA que têm como consequência a ausência dos Google Play Services nos seus mais recentes smartphones. Esta é uma realidade complicada, sendo que a empresa terá de apresentar o máximo de argumentos possíveis para continuar a crescer.

Enquanto as negociações com a Google não estão normalizadas, a empresa chinesa continua a investir no segmento dos smartphones. Apresentou e lançou, em mercados estratégicos, a gama Mate 30 que aparenta ter sido um sucesso de vendas!

Para além disso, a Huawei continua a investir em novos conceitos, com tecnologias futuristas e que pode adotar em futuros smartphones a lançar no mercado. Um dos mais recentes conceitos foi dado a conhecer através de uma patente.

Câmara rotativa como solução para o fim da notch…

Como foi dado a conhecer pela imprensa internacional, o novo conceito da Huawei destaca-se pela presença de uma câmara tripla rotativa! Assim sendo, o mesmo conjunto de câmaras pode ser usado para tirar fotografias e vídeos, para além de selfies e até videochamadas.

A patente foi submetida pela Huawei no início do ano, mais precisamente no dia 6 de janeiro de 2019. Contudo, apenas recentemente foi aprovada e tornada pública pelo World Intellectual Property Office.

O design do hipotético smartphone é muito semelhante ao do Asus Zenfone 6, que recorre a uma solução igual para eliminar a presença da notch. Contudo, o terminal da Asus apenas tem uma configuração de câmara dupla.

Poderá esta solução ser implementada no Huawei P40?