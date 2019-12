Novo Volkswagen elétrico e-up aparece online por 22.725 euros

Aos poucos e poucos as marcas de veículos automóveis têm vindo a revelar os seus carros elétricos. A Volkswagen não é exceção, apesar do seu ID.3 estar a apresentar alguns problemas.

No site da marca em português apareceu agora o novo elétrico e-up. O veículo ainda não está listado, mas já é possível aceder a toda a informação.

O mercado dos elétricos continua a crescer e já há carros para todos os bolsos. Um dos mais recentes é o novo Volkswagen elétrico e-up que já está disponível no site da marca em português.

De acordo com a informação no site, este carro tem “mais autonomia do que nunca… mais equipamento e um melhor preço“.

Conforme podemos perceber, este tem também mais opções de personalização para quem acompanha as tendências. O novo e-up torna a mobilidade elétrica ainda mais simples.

Quais as principais características do Volkswagen elétrico e-up

Este carro tem uma potência de 61 kW/83 cv e um consumo combinado de 12,7kWh/100km. O binário é de 212 Nm.

O motor elétrico, sem emissões, contribui para a redução de CO2. A autonomia deste veículo, segundo o ciclo WLTP, deverá rondar os 260 km. O Volkswagen elétrico e-up tem a capacidade para 4 passageiros.

O novo e-up! também dispõe da função de “carregamento à hora marcada”. Dependendo da tarifa da eletricidade pode, por exemplo, poupar dinheiro se carregar o seu automóvel à noite e aproveitar os preços mais baixos.

Basta introduzir a hora de início pretendida no e-Manager da aplicação maps + more ou na aplicação We Connect, premir o botão “modo de carregamento” na consola central e ligar o automóvel à Wallbox. A próxima viagem pode começar exatamente à hora programada.

Sendo uma pagina que ainda não está em “modo oficial”, não é possível ainda aceder às funcionalidades do configurador.

