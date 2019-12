O Volkswagen ID.3 é dos veículos elétricos mais aguardados do momento! No entanto, a fabricante alemã está a lidar com graves problemas de software que afetam de forma massiva o seu carro elétrico.

Os entraves colocados por esta situação chegam inclusivamente a comprometer as vendas e primeiras entregas que estavam planeadas.

A eletrificação tem sido uma prioridade para várias fabricantes de automóveis. A Tesla abriu o caminho e por isso é atualmente líder e referência. Contudo, a concorrência está a trabalhar no sentido de encurtar a desvantagem e começam a lançar as suas propostas no mercado.

A Volkswagen, com toda a sua história e influência, é uma das mais ativas. Apresentou já uma série de veículos elétricos que chegarão nos próximos anos. O grande destaque é o ID.3, que entra num segmento importantíssimo e no qual a Tesla não está presente.

Problemas graves de software comprometem as vendas e entregas do Volkswagen ID.3

Segundo o que foi avançado pela Manager Magazine, a Volkswagen já começou a produção do ID.3 mas o carro apresenta um problema no software que levará a uma interrupção no processo de entrega.

A origem do problema, e de que forma afeta o veículo, é desconhecida. No entanto, sabe-se que a marca ainda não arranjou solução para o sucedido, estando atualmente a trabalhar nesse sentido. O software que os veículos têm atualmente terá de ser atualizado antes de chegar aos condutores. Deste modo, a Volkswagen enfrenta assim um entrave inesperado e que irá afetar igualmente as vendas.

Estima-se que sejam mais de 20.000 os carros afetados e que terão como destino o mercado europeu. Para piorar a situação, a logística envolvida na correção vai ser mais complexa devido ao facto de o carro não suportar de momento atualizações de software via OTA.

Segundo o diretor de vendas da Volkswagen, o ID.3 está a ser um sucesso devido às suas características! O seu baixo preço conjugado com a autonomia convincente são os seus principais argumentos.

Volkswagen ID.3: O veículo elétrico que pode custar menos de 30 mil euros