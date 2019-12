Foi durante os The Game Awards 2019, que Ghost of Tsushima (exclusivo Playstation 4) recebeu a sua data de lançamento, assim como um novo trailer mostrando um pouco mais do Japão feudal do jogo.

Venham conhecer um pouco mais deste jogo da Sucker Punch Productions.

O anúncio da data de lançamento de Ghost of Tsushima ocorreu durante os The Game Awards 2019 (Los Angeles, na Califórnia) com a respectiva pompa e circunstância. Este exclusivo da Playstation 4 está previsto ser lançado para o próximo Verão e Jin Sakai (o principal protagonista do jogo) terá de abandonar as tradições que o moldaram como guerreiro e forjar um novo caminho, o caminho do fantasma, de forma a travar uma guerra pouco convencional pela liberdade de Tsushima.

Depois de ter sido dado como morto numa batalha contra os Mongóis, Jin terá de enfrentar a decisão mais difícil da sua vida: honrar a tradição e os hábitos da sua educação como Samurai e continuar uma luta que não pode vencer, ou desviar-se do seu caminho de Samurai para proteger a ilha de Tsushima e os seus habitantes por quaisquer meios necessários.

Pelo que tem sido dado a conhecer ao longo dos últimos meses acerca do jogo e pelo que se pode ver no trailer agora revelado, pode-se esperar dum titulo de acção extremamente empolgante e recheado com um enredo robusto e interessante. Apesar do vídeo agora revelado ser apenas um trailer cinematográfico, podem-se antecipar já, algumas secções de combate com espadas (não esquecer que Jin é um Samurai) frenéticas e entusiasmantes.

Aliás, é ainda possível ver também no vídeo Jin a proceder a alguns ataques furtivos o pode indicar também, que Ghost of Tsushima irá permitir ao jogador a escolha tanto de uma postura mais agressiva como de outra mais táctica.

Por outro lado é-nos também revelado o cavalo de Jin que pelo que parece vai ser extraordinariamente importante no jogo. Segundo o que se pode ver, o seu fiél cavalo será um poderoso aliado nas suas acções, não sendo apenas um meio de transporte mas também uma plataforma de ataque.

Com o objectivo de reclamar e proteger Tsushima, Jin terá ainda o apoio e orientação de velhos amigos e novos aliados improváveis. Tem de abandonar a tradição e tornar-se num novo tipo de Guerreiro para proteger o que resta da sua pátria e população a qualquer custo.

“Nos próximos meses partilharemos mais detalhes sobre Jin, as ameaças que enfrenta, os aliados que o ajudarão durante a sua viagem, e aquilo que terá de abandonar para se converter num novo tipo de Guerreiro”, afirma Goldfarb, que se mostra entusiasmado por revelar, para além disso, a capa do jogo, onde é possível ver Jin com a sua armadura de Fantasma, enquanto uma grande tempestade surge atrás dele.

Ghost of Tsushima será lançado em exclusivo para Playstation 4 no Verão de 2020.