iPhone de 2020 terá componente que vai melhorar a qualidade dos vídeos

O iPhone 11 está há alguns meses no mercado e tem demonstrado a sua qualidade. No entanto, a Apple está já a trabalhar nos seus smartphones de 2020 e os rumores indicam a presença de um novo componente que vai melhorar bastante a qualidade dos seus vídeos!

A atual geração do iPhone já se destaca neste quesito, mas parece que em 2020 tal será elevado a um novo nível!

A Apple, todos os anos, melhora a performance e a prestação fotográfica dos seus smartphones. Tal é uma garantia sempre que estamos na presença de uma nova geração do iPhone. Em 2019, as diferenças foram consideráveis… Especialmente no modelo Pro!

Não obstante, em 2020 a empresa de Tim Cook aparenta querer continuar com o mesmo rumo, não se limitando a conceder melhor desempenho com o chip A14. Segundo os últimos rumores, as diferenças na câmara serão notórias nos resultados finais dos vídeos, mas também em fotos.

A estabilização de imagem é um elemento crucial numa câmara. Sem este componente, as fotografias captadas seriam bem mais desfocadas e os vídeos não teriam a mesma qualidade e harmonia. Atualmente, praticamente todos os smartphones recorrem a estabilização de imagem eletrónica (EIS) ou estabilização ótica de imagem (OIS).

O componente alternativo que a Apple irá incorporar para melhorar a qualidade dos vídeos do iPhone de 2020…

Não obstante, existe ainda o “sistema de estabilização de imagem com sensor adaptável” – do inglês sensor-shift image-stabilisation system – que é muito usado em máquinas fotográficas de determinadas marcas como Sony, Olympus ou Pentax. Esta solução, segundo os especialistas, concede ainda mais qualidade na estabilização do que o OIS.

Nesse sentido, o DIGITIMES adiantou que a Apple irá incorporar um sistema destes no próximo iPhone topo de gama.

Para além da qualidade na estabilização em si, o “sistema de estabilização de imagem com sensor adaptável” é caracterizado por não estar dependente da lente para o processo de estabilização. Ou seja, ao incorporá-lo no smartphone, a Apple concederia esta capacidade a todos os sensores do iPhone!

Por exemplo, o iPhone 11 Pro Max tem OIS em dois dos seus sensores fotográficos – principal e telefoto – mas não no ultra-angular. Ao recorrer a esta solução, todos passam a ter estabilização de imagem com qualidade.

Quais os smartphones com melhor câmara de 2019?