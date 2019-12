Apesar do mundo estar de olhos postos no futuro Galaxy S11, a verdade é que a Samsung deverá ter uma surpresa para breve. Ao que tudo indica, um novo Note poderá chegar em janeiro ou mesmo antes do final do ano. Será o Samsung Galaxy Note 10 Lite!

Este modelo já tem imagens reveladas e algumas especificações.

O Samsung Galaxy S11+ tem estado nas bocas do mundo. Muitas são as fugas de informação, os rumores e algumas certezas que vão surgindo. A verdade é que cada vez mais parecem não haver segredos…

Mas antes de um Galaxy S, rumores indicam que deverá chegar um novo Note ao mercado. No entanto, não estamos a falar do Note 11, esse deverá ser lançado apenas no verão. Para já, eventualmente, em janeiro ou mesmo no final deste ano, pode ser que a Samsung surpreenda com um Galaxy Note 10 Lite.

Samsung Galaxy Note 10 Lite, o “low cost” dos topos de gama

O Samsung Galaxy Note 10 é hoje um dos mais produtivos e caros smartphones do mercado. É, contudo, a S Pen que o distingue dos demais smartphones de topo e que o coloca num patamar acima em termos de produtividade.

No entanto, o num segmento de preços mais baixos, ou se optam por modelos Note de gerações anteriores, ou não existem opções viáveis com o mesmo nível de qualidade.

Agora, com o Note 10 Lite, tal realidade pode estar prestes a mudar. Assim, o Samsung Galaxy Note 10 Lite poderá chegar ao mercado a um preço na ordem dos 670 €.

Imagens que fazem prever o futuro

O Note 10 Lite surgiu agora em imagens que se apresentam como “oficiais”.

Através delas é possível vislumbrar a S Pen e as cores a que estará disponível. Além disso, pela frente, são notórias as semelhanças com o Note 10 já existente, com uma câmara embutida no centro do ecrã.

Por outro lado, na traseira, o módulo das câmaras surge em forma quadrada, tal como se espera que venham a ser também os futuros Galaxy 11.

Por fim, o ecrã também deverá apresentar algumas diferenças face aos modelos de topo. Portanto, não terá o acabamento curvo já característico. Ainda sob forma de rumor, é expectável que venha com o processador Qualcomm Snap­dra­gon 855 e que tenha integrado Bluetooth 5.1.