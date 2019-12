Gerir o espaço do Android pode ser uma tarefa complicada para muitos utilizadores. O espaço pode não ser muito e as apps que temos ocupam eventualmente todo o espaço que está livre para os utilizadores.

É por isso importante que este seja controlado e mantido livre para o que o utilizador necessita. Uma das formas que podem usar é através da configuração do Gmail. Há uma forma simples e rápida para garantir que este serviço de email não ocupa demasiado espaço.

A forma mais simples de ganhar espaço no Android pelo Gmail é pelas mensagens. Como não controlamos o volume e o tamanho das mensagens, a solução é principalmente garantir que temos presente o número mínimo de dias no nosso smartphone.

Ganhar espaço no Android de forma simples

Este é um processo simples e que está disponível de forma detalhada. Devem garantir que o fazem para uma das contas que tenham presentes, diminuindo ainda mais este espaço. Comecem por aceder às Definições do Gmail.

Esta está disponível no final do menu da própria app, depois das pastas que cada uma das contas presentes tiver para mostrar. De seguida, devem apenas escolher a conta que querem configurar nesta app do Android. Podem eventualmente repetir este passo para todas as contas.

Reduza as mensagens do Gmail presentes

Em seguida, e dentro das várias opções presentes para cada conta, devem encontrar a entrada Dias de correio a sincronizar. O valor padrão deverá ser de 30 dias, mas podem alterar ao gosto e sobretudo ao espaço disponível.

Ao carregarem podem aceder à lista dos dias, devendo ser o utilizador a escolher. Aqui devem pesar o número de mensagens, o seu tamanho normal e o espaço presente no Android. Escolham então o número de dias e carreguem depois em Ok.

Mesmo não tendo as mensagens armazenadas localmente, estas podem ser pesquisadas e encontradas. Ganham assim espaço importante no Android com esta simples e rápida alteração no Gmail. Dessa maneira não armazenam mensagens desnecessárias e que simplesmente estão a encher o smartphone.