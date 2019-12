O macOS e os sistemas da Apple sempre tiveram associada uma ideia de segurança. Estes contaram sempre com níveis elevados de proteção e assim esta era alargada aos seus utilizadores e aos seus dados.

Mas este sistema poderá em breve perder essa sua suposta aura de defesa. Os dados mais recentes mostram que cada vez mais o macOS está vulnerável e com novos malware e em 2019 foi o sistema que mais foi afetado por estes problemas.

O malware é a nova grande ameaça do macOS

Os dados mais recentes sobre malware nos sistemas operativos mostram que esta praga está inesperadamente cada vez mais presente. O grande visado deste problema começa a ser o macOS, que teve níveis de deteção que suplantaram os do Windows. Este valor chegou a atingir o dobro.

A informação vem da conhecida Malwarebytes, que analisou o ano de 2019 e apontou os principais afetados. O foco parece estar mesmo no sistema da Apple, que apresentou uma taxa de 9,8 vírus detetados por dispositivo em 2019. Esse valor no Windows é muito mais baixo, ficando-se nas 4,2 deteções por computador.

O sistema da Apple foi o que teve mais ataques

No geral, o macOS foi o sistema operativo mais ameaçado, com 16% das ameaças encontradas. Foi ainda o alvo de 6 dos 25 malwares mais perigosos e populares de 2019. Mesmo estando ainda atrás do Windows e do Android em valores absolutos, este é de longe o sistema que regista um maior crescimento de ameaças.

O grande foco do malware criado para o macOS centra-se em 2 vertentes. Estas são o adware e o bloatware, focados na exibição de publicidade para a instalação de software indesejado. É aqui que certamente se centra a maioria das ameaças descobertas.

Está em causa a segurança deste sistema operativo

Mesmo com todo este cenário negativo, com o adware e o bloatware, este por certo acaba por não ser crítico. A maioria tem um índice de ameaça reduzido, esperando-se que para o próximo ano comece a piorar nesta área.

Este cenário mostra então uma mudança drástica no que toca à segurança do macOS. Cada vez mais os atacantes tentam explorar as vulnerabilidades que possam existir neste sistema e assim conseguir atacar os utilizadores.