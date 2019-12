Este foi o ano dos smartphones dobráveis. Apresentadas as primeiras propostas, estas chegaram finalmente ao mercado e podemos já comprar equipamentos com esta tecnologia e conceito.

Depois das primeiras propostas, é hora das marcas prepararem mais oferta. A Samsung trabalha já no Galaxy Fold 2, que parece estar quase pronto. As primeiras imagens surgem agora e mostram o novo smartphone.

O novo Galaxy Fold 2 já foi visto

Foi em outubro, na Samsung Developers Conference, que a marca coreana mostrou o seu próximo smartphone dobrável. Irá provavelmente abandonar o formato atual, de tablet, e abraçar uma filosofia diferente. Mostra que a marca está focada nesta área e que vai ter muitas mais propostas.

Este novo smartphone vai reduzir o tamanho do que está já no mercado e será eventualmente um smartphone mais acessível. Terá dimensões menores e, por isso, mais simples de usar no dia a dia. A aposta parece ser criar um smartphone mais simples de usar.

Agora surgiram as primeiras imagens do que poderá ser o Galaxy Fold 2. Estas não são oficiais, mas mostram já um smartphone completamente funcional e com o esperado ecrã que se dobra. Segue a linha do Motorola Razr e poderá ser o futuro.

anterior próxima

O que já sabemos deste smartphone dobrável

Do que podemos ver, o Galaxy Fold 2 tem uma dobradiça menos visível e um ecrã Infinity-O, com bordas muito finas e cantos redondos. Na parte inferior temos uma porta USB-C, uma saída de som e eventualmente a ausência de um jack 3,5.

No campo da fotografia vemos a presença de uma câmara traseira dupla com um flash de LED. Similarmente ao modelo anterior, também no Galaxy Fold 2 existe um pequeno ecrã externo, que deverá ter funcionalidades limitadas.

É ainda cedo para sabermos as especificações deste smartphone, mas deverá manter a filosofia da Samsung. A sua chegada ao mercado ainda não tem data, mas espera-se que seja visto quando o Galaxy S11 for apresentado.