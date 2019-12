Depressão “Elsa” – Onde saber o que está a acontecer em Portugal?

A Depressão “Elsa” está causar vários estragos em Portugal! O mau tempo já fez mortos, estragos graves, vários desalojados e as previsões não são propriamente as melhores para as próximas horas.

Saiba onde pode acompanhar o que está a acontecer em Portugal.

Com os serviços digitais, hoje é mais fácil saber o que está a acontecer no país. Em situações de emergência, são vários os sites e meios de comunicação que mantêm os cidadãos informados.

Site de Ocorrências da Proteção Civil

O site da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), é o local onde podemos encontrar informações oficiais acerca das ocorrências em Portugal. Ao entrarmos no site, podemos ficar a saber de imediato o que está a acontecer no nosso país.

Carregando no mapa, é possível saber aa seguintes informações:

Número de ocorrências por distrito

Número de meios aéreos envolvidos

Número de operacionais no terreno

Número de meios terrestres envolvidos

IPMA – Instituto Português do Mar e da Atmosfera

Com a Depressão Elsa “instalada” em Portugal, é importante saber como estará o tempo nas próximas horas. No site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) é possível obter informação de previsão meteorológica para mais de 300 localizações em Portugal. Além do site, estão também disponíveis apps para Android e iOS.

No site estão também disponíveis comunicados com alertas e informações especiais.

VOSTPT – Grupo de voluntários digitais

Através da Associação de Voluntários Digitais em Situações de Emergência é possível estar a par de várias ocorrências. A informação é normalmente publicada nas redes sociais, em especial no Twitter.

Relativamente à depressão Elsa, foi criado um site dedicado onde se pode ver o número de ocorrências em Portugal. Para tal basta que acedam aqui.

Problemas com comunicações na Vodafone, NOS e MEO

A Depressão “Elsa” está também a causar problemas ao nível das Comunicações. A Altice Portugal ativou inclusive um Gabinete de Crise e Plano de Emergência reforçando equipas e meios técnicos nas zonas afetadas pela Depressão Elsa.

A Vodafone informou que tem o serviço de rede móvel indisponível nalgumas regiões do Centro e Norte do país devido a falhas de energia elétrica.

A NOS fala de um impacto “ligeiro” nos seus serviços. “A passagem da depressão Elsa teve um impacto ligeiro nos serviços da NOS e fez-se sentir com maior intensidade na região Norte durante a manhã, e na parte da tarde na região Centro e Sul”, adiantou a operadora à agência Lusa.

A Altice Portugal já recuperou 60% dos clientes afetados e 85% dos sites TDT, referiu a operadora num comunicado.

Podem acompanhar aqui o número de ocorrências dos utilizadores relativamente aos serviços.

Nota: Se conhecer outros serviços partilhe connosco via comentários.