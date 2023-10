Os radares são testados e a tecnologia, dizem, é precisa, não tendo praticamente nenhuma margem de erro. Podem inclusive detetar o veículo em condições meteorológicas desfavoráveis. Contudo, há certos casos que podem deixar alguma dúvida quanto à sua fiabilidade. Fica sempre no ar a dúvida: será que é possível um cão ao volante de um carro ser fotografado em alta velocidade?

Radares que apanham tudo... até coisas estranhas

Um homem na Eslováquia foi multado depois que uma câmara de trânsito ter fotografado um cão ao volante do seu veículo em alta velocidade.

Segundo o que a polícia eslovaca partilhou na sua página do Facebook, este incidente incomum está provado com uma imagem incriminatória do animal ao volante com os olhos firmemente fixados na estrada à frente.

Apesar da multa, a polícia eslovaca viu o lado engraçado e escreveu no Facebook uma conversa imaginária sobre entre um cão e o agente da autoridade.

E não terá sido uma montagem?

A polícia eslovaca insiste que não há Photoshop ou truques de IA envolvidos na imagem. Acrescentando que os agentes da polícia "não podiam acreditar no que viam".

Em vez de uma fotografia do condutor, um cão de caça castanho sorria lindamente para a câmara, sentado obedientemente ao volante de um Skoda e a espreitar pelo para-brisas um jovem veado promissor. Frustrámos os seus planos de caça ao rapaz peludo e pusemos fim às suas deambulações pela quinta.

Escrevem os agentes da autoridade.

Brincadeiras à parte, a polícia eslovaca condenou o "condutor irresponsável" que foi mandado parar por excesso de velocidade na aldeia de Sterusy.

Segundo informações, o veículo estava a 11 quilómetros por hora acima do limite de velocidade e o condutor de 31 anos explicou que o seu cão de estimação - cujo nome é Havino - saltou subitamente para o seu colo.

Mas quando os polícias reproduziram as imagens captadas pelo radar, não viram qualquer movimento súbito no carro, pelo que o condutor foi multado por violação das regras de trânsito.

A polícia eslovaca aconselhou os condutores que transportam cães a terem muito cuidado com eles.

Mesmo um pequeno animal pode pôr em perigo a sua vida e saúde enquanto conduz.

Acrescenta a polícia.

De acordo com um estudo de 2019 da Volvo Car USA, os condutores que não prendem os seus cães nos automóveis têm uma probabilidade consideravelmente maior de perder a concentração enquanto conduzem devido ao comportamento do seu animal de estimação.

Os investigadores descobriram que o número de casos em que a atenção do condutor foi desviada da estrada aumentou 137% quando os cães não estavam devidamente presos nos automóveis.