Tesla em modo funerária? Sim, já são uma realidade em Espanha

Nunca viu um Tesla transformado num carro funerário? Pois, mas existem aqui no país ao lado. Mas a pergunta que se coloca é qual o modelo da Tesla que convertem para ser uma funerária? Descubra no artigo.

Carro funerário adaptado de um Tesla Model 3...

Uma agência funerária na Galiza levou a sério a sustentabilidade e o seu compromisso com os carros elétricos. Tal decisão levou a agência a investir num carro funerário da marca Tesla. Na verdade, não existem carros funerários "puros" da Tesla para venda. Neste caso trata-se de um Tesla Model 3 modificado para o efeito.

A carroçaria foi alongada, pois embora o Modelo 3 tenha algum espaço, não é espaçoso o suficiente para acomodar um caixão.

Além disso, também foi alterada a distância entre eixos em mais de 850 milímetros, eliminando e substituindo as portas traseiras para trocá-las por uma cúpula de vidro. A imagem seguinte pertence a um carro funerário qu circula na Holanda.

Logicamente, uma modificação deste tipo faz com que haja algumas mudanças no que diz respeito à autonomia. Enquanto o modelo original oferece 491 quilómetros, a versão funerária do Tesla apenas "consegue" 375 quilómetros. As modificações afetam muito a aerodinâmica do carro e tornam-no mais longo e mais alto, traduzindo-se também num aumento considerável no que diz respeito ao peso.