És estudante? O Microsoft Azure tem $100 para te oferecer

O Microsoft Azure é um conjunto de serviços cloud em expansão permanente que ajuda as organizações a enfrentar os desafios empresariais. Dentro desta plataforma podemos criar, gerir e implementar aplicações numa rede global em grande escala através das suas ferramentas e arquiteturas preferidas.

Se és estudante, o Azure tem $100 para gastares.

O que é a Computação na Nuvem?

A computação na cloud consiste em aceder a serviços de computação, como servidores, armazenamento, redes ou software, através da Internet (“a cloud”) a partir de um fornecedor como o Azure. Por exemplo, em vez de armazenar documentos e fotografias pessoais no disco rígido do computador, a maioria das pessoas armazena-os agora online: isso é computação na cloud.

As plataformas de computação na cloud, como o Azure, tendem a ser menos dispendiosas e mais seguras, fiáveis e flexíveis do que os servidores no local.

Com a cloud, o tempo de inatividade do equipamento devido a manutenção, roubo ou danos é praticamente inexistente. Pode dimensionar os seus recursos de computação e armazenamento (aumentar ou reduzir verticalmente) quase instantaneamente quando as suas necessidades mudarem no Azure. Normalmente, paga apenas pelos serviços que utiliza, o que fornece um nível de comodidade e controlo de custos quase impossível de alcançar com uma infraestrutura no local.

Como resgatar o crédito de $100 que o Azure oferece?

Para usufruires do Azure, com um crédito até $100, basta seguires os passos seguintes:

Passo 1 – Proceder à autenticação no site do Microsoft Azure aqui. Depois de aceder basta carregar em “Aceder aos benefícios dos estudantes”

Passo 2 – Em seguida escolhe a opção Claim your Azure credit Now

Passo 3 — Carrega agora no botão Active Now

Passo 4 – Para finalizar, indica qual o país e número de telefone para proceder à ativação da conta.

Depois de realizados os passos anteriores, é só começar a usar os serviços. Como podemos ver é possível criar máquinas virtuais, serviços aplicacionais, bases de dados, etc. Estão também disponíveis apps para o iOS e para o Android.

E está feito! Num próximo artigo iremos ensinar a criar uma máquina virtual neste serviço. Lembra-te que esta oferta apenas está disponível para estudantes com endereço de e-mail válido da Instituição de ensino.

Microsoft Azure