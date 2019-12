Histórico protótipo de uma Nintendo PlayStation vai ser vendido em leilão

Qualquer verdadeiro adepto de videojogos dá imenso valor a produtos limitados e que possam acrescentar valor à sua coleção. Assim, parece que um protótipo clássico de uma Nintendo PlayStation vai estar disponível em leilão, já em fevereiro do próximo ano e espera-se que gere muito interesse entre a comunidade de aficionados.

A consola em questão trata-se nada mais, nada menos, do que uma Nintendo fundida com uma PlayStation. Gostaria de saber mais?

O protótipo de uma Nintendo PlayStation foi descoberto recentemente depois de vários anos sem se conhecer o seu paradeiro.

A consola em questão foi desenvolvida no final dos anos 80, em conjunto, pelas duas principais fabricantes japonesas, a Nintendo e a Sony. Esta consola foi criada para correr os tradicionais cartuchos NES da altura e ao mesmo tempo, os jogos em CD disponíveis nas versões da PlayStation. Todavia, após a Sony decidir apostar a solo no mercado de videojogos, o projeto acabou por ser posto de parte e não sair da fase de protótipo.

Afinal, onde se encontrava esta Nintendo PlayStation?

A consola é agora propriedade de Terry Diebold que tem a mesma na sua posse desde de 2009. O mesmo adquiriu-a num leilão de insolvência da empresa em que trabalhava por apenas 75 dólares, juntamente com um conjunto de outros itens. Foi apenas depois do seu filho partilhar uma foto do protótipo que estes perceberam a real importância da consola.

O proprietário mostrou interesse em desfazer-se deste pedaço de história e anunciou que a unidade estará disponível em leilão já no início do próximo ano.

Segundo foi avançado, o protótipo oficial da Nintendo PlayStation estará disponível a 27 de fevereiro de 2020 e será vendido através da leiloeira Heritage Auctions. A empresa já terá vendido alguns produtos desta área, tendo a sua maior venda arrecadado 75 mil dólares, por uma cópia original do Mega Man.

De momento, desconhece-se o valor real do artefacto em questão, visto “ser um produto que nunca foi vendido num leilão público anteriormente”, afirma Valerie McLekie, diretora de videojogos do site da Heritage Auctions.

Segundo avançado por Terry Diebold ao site Kotaku, este terá já recusado uma proposta de 1,2 milhões de dólares de um interessado norueguês. O proprietário considerou ser um valor baixo face às despesas gastas em viagens com a apresentação da consola por vários pontos do país.

Este é sem dúvida um pedaço da história do gaming e um dos itens mais raros a ser vendidos até aos dias de hoje. Falta, contudo, saber quanto estarão os verdadeiros aficionados dispostos a pagar por algo que tem um valor simplesmente incalculável.