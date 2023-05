Tablet robusto FOSSiBOT DT1 – uma solução para enfrentar as condições mais adversas

Os telemóveis robustos são a solução que muitos consumidores procuram para utilizar em contexto de trabalho ou de aventura, em condições limite. Contudo, a produtividade de um tablet exige também soluções para este segmento. O novo FOSSiBOT DT1 é um tablet robusto que se prepara para chegar ao mercado.

O tablet FOSSiBOT DT1 já foi anunciado e promete ser uma proposta forte para um segmento que ainda não tem muita oferta. Trata-se de um tablet com características que fazem dele um equipamento robusto, com uma estrutura capaz de resistir a quedas, água, poeiras e grandes variações de temperatura. Tem os certificados IP68, IP69K e MIL-STD-810H.

O seu ecrã apresenta-se com 10,4" e tem resolução FullHD+, com tecnologia Incell. O processador é um MediaTek MT8788 e tem 8 GB de RAM. Esta memória pode ser expandida até 16 GB, com recurso ao armazenamento interno. Já o armazenamento interno, de 256 GB, pode ser expandido com cartão microSD até 1TB.

A bateria tem uma capacidade de 11000 mAh, superior à da maioria dos tablets no mercado, garantindo uma maior autonomia. Além disso, carrega a 18W.

Há a destacar os 4 altifalantes que prometem uma reprodução de som muito interessante para um tablet. As câmaras disponíveis são de 48 MP na traseira, com sensor Samsung S5KGM2SP03, e de 16 MP na frente, ideal para selfies, mas também para videochamadas.

O tablet suporta, como já referido um cartão microSD, mas este pode ser substituído por cartão nanoSIM. Desta forma, o utilizador terá ao seu dispor um tablet com dois cartões SIM. Tem Bluetooth 5.0, sistema de geolocalização e suporta Wi-Fi 2,4G e 5G.

O sistema operativo que integra é o Android 13, sem grandes alterações ao nível de personalização e aplicações, para que essa decisão fique totalmente do lado do utilizador.

O tablet robusto FOSSiBOT DT1 foi agora dado a conhecer e deverá será lançado a partir do dia 12 de junho. Até lá, poderá participar no passatempo disponível no site oficial da FOSSiBOT, onde serão sorteados dois tablets FOSSiBOT DT1.

FOSSiBOT DT1