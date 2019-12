A Samsung aparenta estar a investir severamente no segmento dos smartphones de topo! Para além do tão aguardado Galaxy S11, teremos até ao final do ano o Galaxy S10 Lite e o Galaxy Note10 Lite… Sendo que já conhecemos as especificações do primeiro!

São esperadas características dignas de topo de gama neste smartphone, mas com um preço mais em conta!

No próximo mês de fevereiro, o Galaxy S11 será apresentado oficialmente e as expectativas são imensas! Como é natural, espera-se que represente tudo o que de melhor a fabricante sul-coreana consegue produzir… Com as fugas de informação a remeter para uma câmara poderosa!

Não obstante, ainda este ano devem ser introduzidos os Samsung Galaxy S10 Lite e Note10 Lite. Os rumores apontam todos nesse sentido, apesar de não ser conhecida nenhuma data em concreto. No entanto, foram agora conhecidas as especificações do próximo membro da família Galaxy S!

As especificações do Samsung Galaxy S10 Lite…

A informação foi adiantada pela publicação alemã WinFuture. Não foram indicadas as fontes da informação, mas a verdade é que este meio de comunicação alemão divulgou praticamente a ficha técnica completa deste smartphone!

Segundo o indicado, o Samsung Galaxy S10 Lite irá equipar com um SoC Qualcomm Snapdragon 855, acompanhados de 8 GB de RAM para as tarefas mais exigentes. A memória interna é de 128 GB, não tendo sido abordadas versões com mais capacidade…

O ecrã recorrerá à tecnologia Super AMOLED, como seria de esperar, e tem 6,7 polegadas com um Infinity-O tal como o Note10. Ainda relativamente ao ecrã, foi adiantado que a resolução será FullHD+ numa proporção 20:9.

Quanto às câmaras, é possível que o Galaxy S10 Lite represente desde já um vislumbre do que o Galaxy S11 poderá proporcionar. Pela primeira vez nesta família de smartphones, temos uma lente macro com 5 MP. No entanto, o grande destaque está na lente principal com 48 MP e “tilt-OIS”, o que possibilita que a lente seja inclinada alguns graus em várias direções para compensar a trepidação.

O pack de sensores traseiros deste smartphone é completado com um sensor ultra-angular de 12 MP. A câmara frontal é de 32 MP e fica localizada no corte em forma de ponto que vemos inserido no ecrã.

A bateria é de 4.500 mAh e suporta a tecnologia de carregamento rápido a 45 W. No que toca ao software, irá já executar o Android 10 na interface One UI 2.0 da própria Samsung.

A publicação alemã adiantou ainda o preço para o mercado europeu: 680€. É um valor que fica acima de um concorrente de peso neste segmento, o OnePlus 7T… No entanto, esperemos para ver o que o Samsung Galaxy S10 Lite conseguirá oferecer aos consumidores e de que modo estes irão refletir tais argumentos em vendas!

As características da câmara do Samsung Galaxy S11 já são conhecidas…