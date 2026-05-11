Análise Ninkear S13: um tablet dois em um que pode ir para todo o lado

Equipado com um processador Intel Core Ultra 5 de última geração, aliado a 16 GB de memória RAM e um SSD de 1 TB, o Ninkear S13 foi desenhado para quem procura portabilidade sem abdicar de desempenho. A promessa da marca para este tablet dois em um, que pesa menos de um quilo, aguçou particularmente a nossa curiosidade e manteve-nos dedicados a ele durante os últimos dias.

Para quem é que o tablet dois em um Ninkear S13 pode ser ideal?

Reunir num único dispositivo as funcionalidades de um portátil e de um tablet pode ser exatamente o que alguns utilizadores procuram numa máquina. Desde profissionais que trabalham em mobilidade, como consultores ou comerciais, e criativos, como designers iniciantes, até professores e estudantes.

Afinal, a combinação dois em um permite alternar facilmente entre produtividade e mobilidade, adaptando-se a diferentes tarefas ao longo do dia, sem pesar na mala ou mochila: do conforto do escritório à logística de terminar uma apresentação no comboio ou autocarro.

É exatamente ao equilíbrio entre portabilidade e desempenho que o Ninkear S13 pretende responder, combinando um processador moderno com vários núcleos e memória rápida, sem ceder na leveza e no propósito verdadeiramente híbrido.

Especificações do Ninkear S13 Dimensões: 300 x 196 x 10 mm Peso: 0,85 kg Design: flexível até 155º Ecrã: 13 polegadas; 350 nits; 2560*1600 IPS; 2.5 K, 60 Hz, 100% sRGB Processador Modelo : Intel Core Ultra 5 115U, até 4.2 GHz

: Intel Core Ultra 5 115U, até 4.2 GHz Desempenho: 8 núcleos, 10 threads, Intel Ai Boost NPU 11 TOPS Memória RAM: 16 GB LP DDR5 Armazenamento SSD: 1 TB Bateria Capacidade: 42 Wh

Autonomia (prometida): 8h em standby

Adaptador de corrente: USB-C 65 W Conectividade e portas Wi-Fi 6

Bluetooth 5.0

Duas portas USB Tipo-C

USB 3.0 Sistema Operativo: Windows 11 Câmaras Frontal: 5 MP

Traseira: 5 MP Caneta: nível de pressão 4096, 10 pontos de toque Teclado: retroiluminado, encaixável

Na caixa

Numa caixa que a marca descreve como "pronta para ser oferecida", o Ninkear S13 chega acompanhado por:

Uma caneta;

Um teclado magnético;

Autocolantes para o teclado de diferentes idiomas;

Stickers lúdicos;

Cabo para carregamento e transferência de dados;

Adaptador de corrente;

Manual do utilizador.

Design e construção

Indiscutivelmente leve, mas resistente, por ser construído em liga de magnésio, o Ninkear S13 é um dispositivo compacto, com um aspeto muito elegante.

Sem muito a acrescentar sobre a parte frontal, onde a câmara está posicionada ao centro, de forma discreta, é na traseira que está uma das mais-valias do dispositivo.

Além da câmara, a traseira acolhe o suporte integrado, que se ajusta até 155º e oferece versatilidade para os vários potenciais cenários de utilização. O ajuste é muito seguro, salvaguardando a posição que escolhemos para utilizar o dispositivo sem deslizar.

Conectividade e periféricos

Em torno do tablet, estão as portas USB-C, do lado esquerdo, ao lado do botão de volume, e a porta USB 3.0, do lado direito, com o botão de power, em cima. Em baixo, o potente magnetismo integrado para o teclado.

Através das opções de conectividade física, o Ninkear S13 permite transferência de dados, output de vídeo e carregamento através do mesmo tipo de conector, e projeção de ecrã, com as duas portas USB Tipo-C.

Por sua vez, a porta USB 3.0 possibilita a utilização de pen USB, e conexão com comandos, ratos e impressoras.

Relativamente à conectividade sem fios, o suporte para Wi-Fi 6 assegura ligações à Internet mais rápidas, estáveis e eficientes, especialmente em ambientes com muitos dispositivos ligados, como universidades, escritórios ou espaços públicos; e o suporte para Bluetooth 5.0 é útil para ligar acessórios sem fios, como auriculares e ratos.

Claramente integrada para uso funcional, a câmara frontal do Ninkear S13, de 5 MP, é adequada para videochamadas, aulas ou reuniões online, com qualidade suficiente para uma imagem nítida em condições de luz normais.

Depois, a câmara traseira. Ainda que seja uma mais-valia desta solução dois em um, na medida em que não é oferecida nos portáteis convencionais, a câmara traseira não é, também, destinada à fotografia de alta qualidade.

Com 5 MP, pode ser útil para tarefas práticas como digitalizar documentos ou tirar fotografias rápidas. Ainda que a nitidez seja relativamente competente, não servirá para imagens que se queiram com alta qualidade.

A área do som do Ninkear S13 foi concebida para uso prático: em vez de oferecer som de alta fidelidade ou potência elevada, é competente em videoconferências e multimédia básico.

Os altifalantes, integrados em ambos os lados do tablet, conseguem reproduzir som suficiente para vídeo, filmes e música em volumes moderados, e o microfone capta a voz com clareza durante chamadas.

O Ninkear S13 chega acompanhado de uma caneta, na cor branca, e de um teclado QWERTY, em preto.

🖋️ Sobre a caneta

Branca, leve e magnética no tablet e teclado, de utilização confortável, trata-se de uma stylus com suporte a 4096 níveis de pressão, o que permite distinguir nuances na força de contacto com o ecrã.

Isto é especialmente útil para tarefas como escrever à mão, fazer anotações ou desenhar com mais precisão do que simplesmente usar o toque dos dedos no ecrã.

Não sendo ideal para grandes produções criativas, o objetivo é tornar a experiência mais fluída e natural, pelo que é particularmente prática para estudantes que gostam de tirar apontamentos à mão ou para profissionais que precisam de anotar ideias, fazer esboços rápidos e assinar documentos digitais.

Nas definições, no tablet, é possível personalizar a caneta, que possui um botão de atalho, no topo, e um botão lateral.

Além de permitir escolher a mão com que o utilizador escreve, permite abrir determinadas apps com o botão de atalho, facilitando os fluxos de trabalho ou estudo.

⌨️ Sobre o teclado

Magnético e removível, o teclado permite passar rapidamente entre o modo tablet e portátil, sendo este um dos destaques deste dispositivo dois em um.

Com um suporte elástico para a caneta, o teclado encaixa-se com precisão no corpo do Ninkear S13 graças a ligações tipo POGO muito competentes, que não exigem cabos adicionais ou suportes extra para manter a máquina estável.

Apesar de não ser tão espaçoso nem robusto como os de portáteis, o teclado que acompanha o Ninkear S13 assegura um feedback tátil competente, tornando possível a escrita de textos sem fadiga.

O touchpad integrado assegura um ótimo feedback tátil, ainda que, naturalmente, não seja tão confortável de utilizar quanto o de um portátil convencional.

A retroiluminação é útil, pois facilita a escrita em ambientes com pouca luz.

Ao iniciar o tablet, é possível, desde logo, adicionar um segundo esquema de teclado, além do principal. O acessório faz-se acompanhar de uma série de autocolantes, incluindo português.

Ecrã

O ecrã do Ninkear S13 é um dos seus pontos fortes, pensado para quem valoriza qualidade visual e conforto para uso prolongado. Com cerca de 13 polegadas, oferece um compromisso equilibrado entre espaço de trabalho e portabilidade, sendo grande o suficiente para multitarefa e conforto na leitura, mas ainda fácil de transportar.

A resolução de 2560 x 1600 (2.5 K), que oferece uma densidade de pixels elevada, traduz-se em texto e imagens nítidos e definidos.

Graças ao sRGB, as cores são reproduzidas com vivacidade e precisão, o que é particularmente útil para quem trabalha com imagem, gráficos ou conteúdos que exigem uma alta fidelidade de cor.

O brilho de 350 nits é uma intensidade adequada para a maioria das situações interiores, incluindo salas de aula, cafés ou escritórios bem iluminados. No exterior, sem condições de sol direto, por exemplo, a visualização fica comprometida.

Por sua vez, a taxa de atualização de 60 Hz é suficiente para uso diário, vídeo e produtividade, embora não seja o ecrã ideal para gaming.

Hardware e desempenho

Por forma a entregar desempenho e eficiência energética, o Ninkear S13 está equipado com um processador Intel Core Ultra 5 115U com até 4,2 GHz, 8 núcleos e 10 threads.

Aliado ao Intel AI Boost NPU de 11 TOPS, garante multitarefa fluida, permitindo ter várias apps abertas ao mesmo tempo, como editores de texto, navegador com vários separadores, chamadas de vídeo e apps de produtividade, sem que o desempenho seja comprometido.

O Ninkear S13 não será a escolha certa para quem procura uma máquina para gaming moderado, pois até os jogos mais simples, que não exigem GPU dedicada nem hardware muito potente, sobreaqueceram o tablet. As cores, essas sim, impecáveis.

Num momento em que a Inteligência Artificial (IA) já é imprescindível no dia a dia de trabalho ou estudo de muitos utilizadores, a NPU ajuda em tarefas baseadas na tecnologia, como reconhecimento de imagem e transcrição de voz. Num ambiente silencioso, esta última foi muito competente.

Com a RAM de 16 GB LPDDR5 a permitir gerir grandes volumes de dados, abrindo programas e promovendo um funcionamento ágil de aplicações exigentes, o armazenamento SSD de 1 TB oferece espaço amplo para guardar documentos e projetos.

Para mais detalhes, eis a pontuação de um benchmark:

Geekbench 6.6.0 : CPU - 1911 Single-Core Score; 6005 Multi-Core Score GPU - 12022 OpenCL Score

:

Software

O Ninkear S13 chega com Windows 11, totalmente preparado para ser utilizado. O dispositivo é configurado através de um processo normal, sendo apenas necessário escolher o idioma e ajustar algumas definições.

Desde logo, está disponível o ícone de Acessibilidade, caso seja necessário ajustar os tons ou o tamanho da letra, por exemplo.

O Office, que inclui apps como Word, Excel, PowerPoint e Outlook, chega pré-instalado, o que pode ser prático, dependendo do objetivo do utilizador.

O compromisso da marca com a IA é reforçado pela tecla dedicada ao chatbot da Microsoft que vem desde logo integrada no teclado e permite tornar o acesso ao Copilot mais rápido, aquando da utilização do acessório.

Bateria e autonomia

A bateria integrada de 42 Wh promete até oito horas de autonomia no modo standby, o que está dentro dos valores típicos para um tablet pensado para a produtividade.

O S13 aguenta um dia de trabalho moderado, com muita navegação web e edição de documentos. Contudo, para jogos prolongados e longas maratonas de streaming será necessária recarga.

O carregamento via USB-C PD de 65 W permite usar power banks compatíveis ou adaptadores menores em viagem.

Para referência, com a luminosidade nos 100% e o teclado encaixado e iluminado, o Ninkear S13 gastou cerca de 27% da bateria a transmitir um concerto de uma hora no YouTube, e cerca de 30% com um documentário de 1h30 na Netflix.

De ressalvar que o carregador rápido incluído com o S13 é baseado em tecnologia GaN (nitrato de gálio), o que significa que o adaptador que acompanha o tablet é mais compacto, eficiente e capaz de fornecer potência elevada num formato reduzido, em comparação com carregadores tradicionais de silício.

Teoricamente, esta tecnologia reduz a perda de energia sob a forma de calor e melhora a eficiência geral, o que pode traduzir‑se em cargas mais rápidas e numa unidade de carregamento menos quente e mais portátil.

Com o adaptador de 65 W, o tablet carregou dos 0 aos 80% em cerca de 2h, tendo aquecido ligeiramente a meio do carregamento.

Veredicto

Enquanto utilizámos o Ninkear S13, este tablet dois em um mostrou ser muito equilibrado, ideal para quem procura portabilidade e versatilidade a par de um desempenho sólido para tarefas diárias.

O processador moderno, a RAM de 16 GB e o SSD de 1 TB permitem multitarefa fluida e abertura rápida de aplicações, enquanto o ecrã de 13 polegadas oferece boa nitidez e cores fiéis para estudo, trabalho ou consumo de multimédia.

A par da caneta digital e do teclado incluídos, a proposta em termos de conectividade e autonomia reforça a conveniência do S13 para uso diário, sendo uma ferramenta muito competente para estudantes, profissionais que andem sempre de um lado para o outro, com documentos e apresentações, ou criativos que precisem de alternar entre escrita, desenho e edição de conteúdos.

Considerando o que vimos do Ninkear S13, o preço de 1099 euros é alto e pode não caber em todas carteiras.

Contudo, além do desconto disponível no website oficial da marca, que baixa o valor para 859 euros, importa considerar o SSD de 1 TB, uma capacidade de armazenamento que tende a aumentar o custo de um dispositivo como este.

Um SSD de 1 TB entrega valor real não apenas em termos de capacidade de armazenamento, mas em rapidez de acesso a dados, traduzindo-se num arranque mais rápido do sistema e numa abertura mais ágil de aplicações pesadas.

Para quem guarda muitos ficheiros multimédia, projetos de trabalho ou bibliotecas académicas, este pode ser o dispositivo ideal, oferecendo espaço suficiente para que não seja preciso recorrer a armazenamento externo ou à cloud.