Há cerca de um ano, a General Motors lançou a ideia que estava preparada para iniciar a produção em massa de carros autónomos. Contudo, dado o tremendo salto tecnológico, que desafia mesmo as regras preconcebidas no que toca ao habitáculo, o mercado reagiu com cautela a estes automóveis. Apesar disso, a empresa não perdeu o foco.

A General Motors tem um plano arrojado para testar os seus automóveis auto-condutores: retirar o volante e deixá-los a vaguear nas ruas públicas.

Carro sem pedais e sem volante já em 2020?

De acordo com a Reuters, a empresa está atualmente a solicitar à Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário dos Estados Unidos (NHTSA) permissão para iniciar os testes. E, embora a empresa pareça convencida de que os carros serão capazes de operar com segurança mesmo sem controlos humanos, não seria a primeira vez que um fabricante de automóveis estaria excessivamente otimista sobre a sua tecnologia de veículos autónomos.

Se o plano for aprovado, a GM será a primeira empresa a colocar carros totalmente desprovidos de controlos humanos nas ruas. Enquanto a Waymo recentemente optou por retirar os condutores humanos dos seus táxis autónomos, os próprios veículos ainda têm volante e pedais. A empresa já solicitou uma petição para que o projeto seja avaliado pelas entidades reguladoras o quanto antes.

Espero que possamos ser capazes de avançar com estas petições em breve – assim que pudermos. Isto é muito importante, porque esta será a primeira ação desse tipo a ser tomada.

Disse o administrador da NHTSA, James Owens, à Reuters.

Owens acrescentou que a agência “definitivamente” tomará uma decisão de uma forma ou de outra em 2020. Contudo, Elaine Chao, secretária do Departamento de Transportes dos EUA, entende que os representantes da GM, e outros fabricantes, estão mais otimistas do que realmente a lei possibilita, no que toca às evoluções a introduzir na realidade.

Acho que a complexidade era muito maior do que muitos defensores muito otimistas estavam a pensar.

Referiu Chao à Reuters.

Carros autónomos tomam decisões sem intervenção humana

Os vários níveis de autonomia serão rapidamente ultrapassados por este projeto da GM. Segundo a marca, o que está em causa é colocar a circular pelas ruas, pela primeira vez, um veículo no qual todas as decisões de condução são tomadas por um computador e não por um condutor humano.

A GM tem parcerias para colocar já algumas unidades limitadas a circular pelas ruas, a baixa velocidade, na entrega de mercadorias. Os veículos não terão nenhum condutor humano e irão ser modificados para não trazer alguns componentes, como, por exemplo, para-brisas.

O ano 2020 será muito interessante não só na chegada de veículos elétricos como em muitas propostas no que toca aos carros autónomos.