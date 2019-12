Depois de uma noite a celebrar a família à volta da mesa, com muita comida e boa bebida, hoje é provável que nem queria sair do sofá. Se este é o seu caso, então entretenha-se agarrado ao smartphone, mas sem perder o espírito do Natal com estes jogos Android.

Neste contexto, os programadores aproveitaram a quadra e atualizaram alguns dos seus jogos.

Jogos Android com atualizações de Natal

SimCity BuildIt

Em primeiro lugar, no mundo dos jogos Android, sugerimos SimCity BuildIt, seja o criador de uma grande cidade. Construa arranha-céus, parques, pontos turísticos, fábricas e muito mais! Posicione os edifícios estrategicamente para manter os impostos a fluir e a sua cidade a crescer.

Mas agora, claro, no espírito de Natal.

Homepage: EA

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,4 Estrelas

Angry Birds Transformers

A Rovio, todos os anos, personaliza os seus jogos com o tema de Natal. São vários os jogos da empresa que receberam atualizações, mas o destaque vai para Angry Birds Transformers.

Assim, neste jogo, Angry Birds e Transformers unem-se numa aventura de tiro em 3D cheia de ação! O Faiscovo transformou os ovos em robôs malucos que estão a destruir a Ilha dos Porcos. Quem é que os poderá deter!? Autopássaros!

Homepage: Rovio Entertainment Corporation

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 Estrelas

Best Fiends – Jogo de quebra-cabeça grátis

Best Friends é um dos jogos Android mais populares disponíveis na Play Store que, entretanto, recebeu a sua atualização natalícia.

Resolva assim milhares de quebra-cabeças divertidos e colecione personagens fofos. Além disso, vença os vilões enquanto explora o mundo mágico de Minutia no original e premiado jogo!

Garena Free Fire: Boas Festas!

Free Fire é um jogo de tiro e sobrevivência disponível para smartphone. Cada jogo dura cerca de 10 minutos numa ilha remota onde o jogador terá que enfrentar outros 50 jogadores, todos em busca pela sobrevivência.

Homepage: Garena

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,3 Estrelas

PUBG MOBILE

Por fim, PUBG recebeu o novo modo de jogo Paraíso na Neve… não é Natal, mas entra nesta envolvência de inverno.

Sobreviva a épicas batalhas de 100 jogadores, modo de payload, modo deathmatch em equipas de 4v4 de ritmo acelerado e modo zombi. Sobrevivência é a chave e o último que ficar em pé ganha. Quando chegar a hora, dispare com tudo!