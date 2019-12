O Pplware deseja-lhe um Santo Natal

O Natal é uma época diferente de qualquer outra. Este é o momento de colocar em “standby” a vida em alta rotação que levamos o ano inteiro, de estarmos verdadeiramente com a família e os amigos, com uma paz e harmonia que é difícil conseguir em qualquer outra época do ano. Esse é o meu desejo para este Natal, um momento de alegria, felicidade e pura harmonia com quem mais gostam. Um momento dedicado às pessoas que nos fazem sorrir em todos os outros dias do ano. Um Feliz Natal, e um excelente ano de 2020

Tiago Dias