Com tecnologias inovadoras, a OPPO desenvolve smartphones Android com relação qualidade/preço que ameaçam o domínio da Xiaomi… Sendo que o Reno3 é a sua nova família de smartphones inseridos numa gama alta!

Já com a última geração de chips da Qualcomm e suporte ao 5G, estes smartphones prometem cativar muitos consumidores à medida que a fabricante aumenta o investimento no mercado global.

Enquanto o mundo ocidental ainda se recuperava da época natalícia, na China estava a ser apresentada a nova gama Reno3 da OPPO. Esta família de smartphones entra assim na sua terceira geração e tem sido das mais bem sucedidas e importantes para a fabricante chinesa.

Com o investimento na globalização, os modelos agora apresentados são mais importantes do que nunca! A OPPO colocou tudo o que de melhor consegue produzir no Reno3 Pro e por isso espera que tal consiga ser uma ameaça ao domínio da Xiaomi e restante concorrência do universo Android.

Venha conhecer as especificações destes smartphones que chegarão à Europa. Juntamente com a realme, a OPPO está a preparar uma ofensiva no mercado ocidental, pelo que o crescimento da marca deverá ser assinalável em 2020!

O desempenho…

O modelo de topo da gama Reno3 é naturalmente o modelo Pro. Este havia sido muito abordado em rumores, cujas especificações adiantadas foram agora confirmadas pela fabricante chinesa.

Destaca-se por recorrer aos mais recentes chips da Qualcomm, neste caso o Snapdragon 765G com suporte à rede 5G. A acompanhar o SoC, a marca chinesa colocou até 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno.

Ecrã e câmaras…

Para além do desempenho, o Reno3 Pro destaca-se ainda no ecrã, câmaras e design! O ecrã, com 6,5 polegadas e tecnologia OLED, tem uma frequência de atualização de 90 Hz, HDR10+ e brilho de 800 nits com um pico que pode atingir até 1.100 nits! Apesar de a marca não ter referido, tudo indica que a resolução será FullHD+.

No quesito das câmaras, estão presentes quatro sensores fotográficos na traseira do smartphone. O sensor principal é de 48 MP, acompanhado de um telefoto de 13 MP, ultra-angular de 8 MP e um sensor monocromático de 2 MP. Isto resulta em 2x de zoom ótico com até 5x de zoom híbrido.

A câmara frontal é de 32 MP e está inserida num pequeno buraco no ecrã, tendo dimensões bastantes reduzidas. Relativamente ao ecrã, este ocupa ainda 92,1% da face frontal do smartphone.

Preço e disponibilidade…

Disponível em cinco cores – branco, negro, Starry Night Blue, Sunrise e Classic Blue – o Reno3 Pro tem uma versão base com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno que irá custar, na China, o equivalente a 515€ numa conversão direta.

Para além disso, há ainda uma versão com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno que será comercializada pelo equivalente a 580€, com as vendas a arrancarem em janeiro de 2020!

A chegada ao mercado europeu não foi confirmada, mas tudo indica que será feita mais tarde. No entanto, os preços que serão praticados em Portugal e na Europa são naturalmente desconhecidos de momento.

O que acha dos novos smartphones da OPPO? Terão argumentos para competir com a oferta da Xiaomi, Huawei, Redmi, Samsung e demais fabricantes do universo Android? Partilhe a sua opinião nos comentários!

Para além do OPPO Reno3 Pro, o Find X2 pode chegar já no início de 2020