Smartphone: um aliado à condução, mas com os meios certos!

A utilização do smartphone durante a condução tem vindo a revelar-se desastrosa no que respeita ao aumento de acidentes. As redes sociais, as plataformas de comunicação ou simples chamadas têm motivado muitos acidentes fatais… alguns mesmo transmitidos em direto!

Para que o smartphone não seja uma ameaça, mas sim um aliado existem alguns gadgets e apps que poderão fazer a diferença.

Ligue o smartphone ao Bluetooth do carro

Atualmente, os carros mais modernos já incluem uma ligação Bluetooth. No entanto, é com frequência que se veem condutores de smartphone em punho a fazer chamadas. Ora, uma mão vai ao volante, às mudanças e ao rádio e a outra segura o smartphone.

Não demora mais do que um minuto a configurar a ligação Bluetooth entre o carro e o smartphone, e esta só precisa de ser feita uma vez. Depois, cada vez que entra no carro, a ligação é feita.

No entanto, é verdade que alguns carros, principalmente os mais antigos não dispõem desta opção, mas o mercado tem soluções muito válidas e a preços bastante baixos que já incluem microfone para que as suas chamadas sejam feitas com o menor contacto possível ao smartphone.

Poderá ainda optar pelo sistema de alta-voz do smartphone, mas saiba em que condições tal utilização é permitida:

Coloque o smartphone num suporte seguro durante a condução

Complementando a ideia anterior, se vai utilizar o smartphone, é importante que este fique posicionado num lugar seguro. Deixá-lo no bolso ou dentro da mala irá aumentar a distração, caso esteja com som. Qualquer chamada ou notificação poderá ser um impulso para mexer no smartphone.

Invista alguns euros num suporte para smartphone, será importante até para o utilizar como GPS.

Tenha o launcher certo para condução, se tiver um Android

No universo Android, são muitas as possibilidades de personalização do smartphone para que este se adapte à condução e ao condutor. São os launchers que poderão trazer assim uma otimização de recurso.

Car Launcher AGAMA

Este launcher transforma o seu smartphone num controlador de multimédia, num verdadeiro computador de bordo, projetado para os sistemas de rádio com Android. Oferece assim todos os recursos que necessita para a sua viagem, com uma interface altamente apelativa nesse contexto. Uma opção altamente personalizável, em termos de cores e aplicações.

O launcher está disponível gratuitamente na Play Store por 30 dias, para um período experimental. Depois disso terá um custo de 1,99 €.

Homepage: Altercars

Preço: Gratuito (durante 30 dias)

Pontuação: 4,3/5 Estrelas

AutoMate – Car Dashboard

O AutoMate disponibiliza os serviços comuns enquanto conduz o seu carro para se manter focado na estrada, sem perder tempo com o smartphone. Dessa forma, disponibiliza mapas, informação de locais, acesso às chamadas, controlo por voz entre muitas outras opções.

A versão premium é evidentemente mais completa e pode ser comprada dentro da app, desde 1,09 €.

Homepage: BitSpice

Preço: Gratuita

Pontuação: 4,0/5 Estrelas

AutoMate – Car Dashboard

O AutoMate disponibiliza os serviços comuns para a condução o seu carro para se manter focado na estrada, sem perder tempo com o smartphone. Dessa forma, disponibiliza mapas, informação de locais, acesso às chamadas, controlo por voz entre muitas outras opções.

A versão premium é evidentemente mais completa e pode ser comprada dentro da app, desde 1,09 €.

Homepage: BitSpice

Preço: Gratuita

Pontuação: 4/5 Estrelas

Instale as apps certas

O ideal durante a condução é livre-se de algumas aplicações. Facebook, Messenger, Instagram, Gmail… Será que são mesmo necessárias de utilizar durante uma viagem? Claro que não, tudo o que estas aplicações agregam pode ser visto antes de iniciar a viagem ou assim que desliga o motor.

No entanto, existem algumas que podem ser boas aliadas.

Drivemode: responda com voz!

A app Drivemode vem simplificar drasticamente a forma como qualquer condutor usa o seu smartphone durante a condução. O smartphone ganha com esta app uma interface pronta a usar “sem olhar”, permitindo que o condutor se concentre na estrada mesmo ao utilizar as funcionalidades do smartphone.

e-SEGURNET: Declaração amigável no telemóvel

Infelizmente, todos os condutores estão sujeitos a ter acidentes. Nestes casos, é importante ter o documento de participação de acidente automóvel presente, mas nem sempre tal acontece.

Para estas situações, a e-SEGURNET é uma aplicação gratuita, disponibilizada pela Associação Portuguesa de Seguradores (APS) e pelas seguradoras suas associadas, que operam Portugal, que permite preencher comodamente uma participação de acidente automóvel e enviar automaticamente a cada seguradora interveniente.

Em caso de acidente, os condutores poderão fazer a participação de sinistro, mesmo na vertente declaração amigável, com menos burocracias, de forma mais rápida e prática.

Spotify

Para ter a sua música favorita ou os seus podcasts a passar no carro, então a app do Spotify poderá ser uma das melhores opções.

As vantagens desta app de música, tanto na versão paga como na gratuita são mais do que conhecidas e a sua interação é bastante intuitiva, sem ser que desviar o olhar da estrada.

Waze

Para navegação, o Google Maps é uma excelente ferramenta, mas a interação da comunidade que integra o Waze é muito mais interessante. A indicação de acidentes, de estradas cortadas, de osbtáculos ou de polícia nas estradas é muito rápida e ajuda os outros contudores a ficarem mais alerta e a apanhar desvios atempadamente, caso seja necessário.

Fuelio: combustível e custos

Os custos de manter um carro são muitos, tantos que às vezes nem os queremos contabilizar. Mas para poupar há contas que se têm que fazer. Esta app disponível para Android, Fuelio, permite fazer um registo de combustível, custos e quilometragem. Depois, basta analisar toda a informação através dos vários relatórios acessíveis.

Para iOS sugerimos uma muito idêntica, a Fuelly: MPG & Service Tracker.

Que outras dicas tem para deixar, para que o smartphone não seja uma ameça durante a condução, mas sim um aliado?