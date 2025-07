“Canibalismo automóvel”: elevado custo das peças está a promover a criminalidade

O elevado custo das peças novas e a facilidade de revenda online estão a promover o aumento daquilo a que se chama "canibalismo automóvel".

De acordo com a Admiral Insurance, no ano passado, foram registadas 142 reclamações por sensores de estacionamento roubados, em comparação com 36 reclamações no ano anterior, com mais 104 reclamações por volantes e airbags roubados.

No Reino Unido, aparentemente, os roubos de sensores de estacionamento aumentaram 300% num contexto de aumento da criminalidade relacionada com peças automóveis em todo o país.

Os sensores de estacionamento são facilmente acessíveis e têm uma alta procura de revenda. Os criminosos veem o roubo de peças como uma forma fácil de ganhar dinheiro extra, e temos visto um aumento em todos os tipos de roubos relacionados a carros ao longo do último ano.

Disse Alex Wyard, diretor de subscrição técnica da Allianz, partilhando que "airbags novos podem custar até 1200 libras, mas os ladrões vendem os roubados por uma fração do preço".

Além disso, noutras peças fáceis de vender incluem-se espelhos retrovisores, conversores catalíticos, jantes e emblemas de carros.

Segundo a imprensa automóvel britânica, a região de Midlands, em Inglaterra, parece ser a mais afetada pelo que é conhecido como "canibalismo automóvel".

Conforme contado por Mark Silvester, da Polícia de West Midlands, embora ainda não seja um problema grave, o aumento do custo das peças de substituição novas e a existência de um mercado online eficiente para a venda de peças roubadas significam que esta é uma questão que a polícia precisa de monitorizar.

Ao contrário do roubo de carros, o roubo de peças é um crime oportunista, e não organizado. Muitas vezes é realizado quando alguém publica online que está à procura de uma peça específica.

Explicou Mark Silvester, dizendo que "os motoristas podem ajudar a erradicar esse crime evitando peças cuja origem não é legítima".

Em que consiste o "canibalismo automóvel"?

O termo refere-se ao crime de desmontar um carro para obter as suas peças sem roubar o veículo inteiro.

Na maioria das vezes, as peças roubadas são aquelas mais comummente necessárias para reparar um carro após um pequeno acidente: para-choques, grelhas, luzes e para-lamas, ou qualquer outra que os ladrões possam vender para obter lucro.

Outras vezes, os ladrões podem roubar por encomenda, ou seja, visam veículos com peças específicas ou acessórios caros com valor de revenda.

Assim sendo, todos os tipos de carro - desde os veículos caros até aos massificados - estão em risco.