Estas são as apps mais descarregadas na década 2010-2019

O mercado das apps tem crescido significativamente! Ao longo desta última década o mundo digital tem sofrido várias transformações. Hoje é possível marcar um hotel via app, alugar um carro via app, ter mapas de navegação numa app, etc etc.

Mas quais foram as apps mais descarregadas nesta década de 2010 a 2019?

Quando se fala no TOP 10 de apps para Android e iPhone facilmente percebemos o que andam os utilizadores a fazer neste mundo digital. Sem grande admiração, as duas apps mais descarregadas foram o Facebook e o Facebook Messenger. No TOP podemos ainda encontrar outras apps de comunicação como o Whatsapp, Instagram, Snapchat, TikTok entre outras.

TOP 10 – Apps mais descarregados da década 2009-2019

O TOP das aplicações onde os utilizadores passam mais tempo é liderado pelo Netflix. Segue-se o Tinder e o Pandora Music.

TOP 10 jogos mobile

Relativamente aos jogos, o mais descarregado nesta década foi o Subway Surfers. Na segunda posição aparece o Candy Crush Saga e a terceira posição é ocupada pelo Temple Run 2. A fechar o TOP 10 está o 8 Ball Pool

E são estas as aplicações e jogos mais descarregados nesta década. Tendo em conta a popularidade das redes sociais e plataformas de comunicação, este TOP não surpreende. No segmento dos jogos também não há propriamente surpresas.

O ano de 2020 traz novos desafios e certamente que aparecerão novas plataformas.