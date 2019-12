Todos os anos, no Instagram, os últimos dias de dezembro trazem consigo uma imensidão de posts com o “Best Nine”… Ou seja, as nove fotos com mais likes da conta. O ano de 2019 que agora se aproxima do fim não é exceção!

Deste modo, saiba como pode criar este top de fotos a partilhá-lo de forma simples e rápida na rede social.

O Instagram é uma das redes sociais mais usadas do mundo e tem um funcionamento muito particular. Pertencente ao Facebook, é especialmente focado em fotos que são aglomeradas no perfil do utilizador.

Tendo em conta a quantidade de publicações que são realizadas diariamente, e o nível de interação em cada uma, no final do ano é comum ver várias fotos com o top 9 de fotos com mais likes nesse período.

O Instagram não tem esta capacidade incorporada nativamente. Deste modo, os utilizadores têm de recorrer a serviços externos para poder consultar a informação. Uma das melhores alternativas é o Top Nine. Este site permite que, de forma simples, o utilizador tenha acesso às nove fotos com mais likes de 2019.

Para além disso, cria automaticamente uma imagem para o utilizador partilhar no Instagram Stories ou até mesmo como publicação.

A navegação pelo site é muito simples! Nos testes realizados, com contas públicas, não foi requerido nenhum tipo de autenticação. Bastou colocar o nome de utilizador no Instagram e o e-mail, para receber a imagem gerada com o “Best Nine”.

