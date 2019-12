O Samsung Galaxy S11 será apresentado daqui a menos de dois meses. Em vários mercados é necessária uma certificação antes de ser comercializado… Assim, à medida que este passa pelo processo, ficamos a saber cada vez mais sobre as suas especificações!

Desta vez, ao passar por uma certificação para o Bluetooth, foram confirmadas mais algumas das suspeitas que circulavam online.

A Samsung está já a trabalhar no próximo topo de gama da linha Galaxy. Como normalmente acontece, no início do ano a empresa sul-coreana coloca no mercado aquele que será um dos mais avançados smartphones para o ano de 2020.

Assim, como também é normal, começam a surgir rumores e fugas de informação relativamente às suas especificações.

Depois de terem sido levantados pormenores relativos à câmara – que deverá incorporar um sensor espectrómetro – e ao seu ecrã, ficamos agora a saber mais sobre a sua tecnologia de conectividade e ainda o suporte a cartões SIM.

Certificação Bluetooth mostra-nos mais especificações deste smartphone….

O Samsung Galaxy S11 – em diversas variantes – passou recentemente por uma certificação Bluetooth SIG. No seu website, foi partilhada esta informação, juntamente com os nomes de código dos modelos: SM-G988B_DS, SM-G988B e SM-G988BR_DS.

Estes nomes de código têm sido igualmente associados a testes de benchmark, pertencendo assim muito provavelmente ao Galaxy S11 e suas variantes.

Neste caso em específico, com a terminação DS, levantam-se sérias suspeitas de que o próximo topo de gama da Samsung terá suporte para Dual SIM! Tal não era inédito na fabricante sul-coreana, sendo que os rumores ganham força com esta nova certificação.

Não é a primeira vez que o Samsung Galaxy S11 foi submetido a este tipo de certificações. Anteriormente, já tínhamos ficado a saber mais sobre as suas tecnologias de carregamento. No entanto, aguardemos pelo anúncio oficial por parte da fabricante sul-coreana para saber todos os pormenores!

