Não é segredo que a Xiaomi tem 2 smartphones quase prontos a serem lançados. Falamos do Mi 10, que deverá ter 2 modelos disponíveis para todos, com caraterísticas diferentes, embora próximas.

Se ainda não se muito sobre as suas especificações, uma novidade importante surgiu entretanto. Esta relacionada com a bateria e mostra que esta vai ser especial em vários aspetos. Será enorme e extremamente rápida a carregar.

Ao longo dos últimos dias tudo parece estar a convergir na direção do Xiaomi Mi 10. Gradualmente, tudo o que é importante é conhecido, maioritariamente fruto de rumores e de informação que são revelados de forma não oficial.

Uma bateria enorme para o Xiaomi Mi 10

Foi precisamente assim que surgiram os dados referentes à bateria destes novos smartphones. Tudo aponta para que o Xiaomi Mi 10 tenha uma bateria de 4800 mAh. Esta será uma atualização face ao modelo anterior, que se limitava aos 3900 mAh.

O mais curioso desta informação é que revela que a bateria maior não irá para o modelo Pro. Este ficará com a bateria menor, ficando a maior para o Xiaomi Mi 10. Tipicamente as baterias maiores, e as especificações melhores, ficam para os modelos Pro.

O Pro será extremamente rápido a carregara

Esta mesma informação acabou por trazer outra possível novidade. Tudo aponta para que o Xiaomi Mi 10 Pro tenha carregamento rápido, e que este possa tratar deste processo em apenas 35 minutos. Tudo isto é possível graças à tecnologia de carregamento rápido de 66W desenvolvida pela Xiaomi.

No caso do modelo base ainda não existem informações, mas espera-se que seja mais rápido. Tudo aponta para que este modelo tenha também carregamento rápido, mas de apenas 30W. Aqui parece ser respeitada a diferença entre o modelo base e o modelo Pro.

Esta é uma informação importante que vem complementar o que já sabíamos. Este referia que irá estar presente o SoC Qualcomm Snapdragon 865. Provavelmente nas próximas semanas se irá saber mais sobre estes modelos e assim conhecê-los melhor.