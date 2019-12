A Microsoft tem desenvolvido o Windows 10 a um ritmo elevado. Nos últimos meses têm sido muitas as novidades que são mostradas como quase prontas a serem lançadas, em áreas que até agora eram esquecidas.

Uma novidade poderá chegar em breve, sendo útil para muitos utilizadores. É algo que o Windows 10 já merecia há anos e que agora finalmente vai surgir. Está dedicada às GPU e vai permitir controlar melhor que se passa nestas.

Ainda mais informação das GPU para o Windows 10

Com a última grande atualização a ser apenas uma simples correção de problemas, espera-se muito da próxima que vai ser lançada. A 20H1 será disponibilizada no início de 2020 e, por isso, os utilizadores esperam por todas as novidades que já deviam ter sido lançadas.

Mesmo com esta lista pronta e quase pronta, há ainda espaço para algumas novidades serem preparadas pela Microsoft. A mais recente surgiu na build 18963 e mostra que há ainda espaço para inovação e para a criação de melhorias.

Falamos da novidade que surgiu no Gestor de Tarefas, onde é possível ter ainda mais informação sobre as GPU instaladas e em utilização. Falamos em especial das externas, que melhoram a utilização do Windows 10, ao nível gráfico.

A Microsoft tem a temperatura como novidade

O que esta build trouxe ao Gestor de Tarefas é a possibilidade de ver a temperatura a que estes elementos estão a funcionar. Por norma tendem a atingir temperaturas elevadas e é importante controlar. Até agora havia a dependência de aplicações externas para ter esta informação.

Algo que não está presente é um histórico associado a estes registos. Apenas está disponível a temperatura atual e só esta pode ser consultada. A Microsoft poderá em breve complementar a informação com este registo temporal de temperatura.

Depois de testes com esta novidade, tudo aponta para que seja incorporada já na próxima grande atualização. Está madura e será extremamente útil para os utilizadores do Windows 10, que assim podem controlar mais um parâmetro das GPU.