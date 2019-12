O Apple Watch tem vindo a melhorar ao longo dos anos, com cada vez mais funcionalidades. Deixou de ser um simples smartwatch para ser já uma ferramenta de deteção de problemas de saúde e de monitorização.

Com a deteção da frequência cardíaca e o ECG, a Apple deu-lhe algo único e que o mercado não tinha. O problema agora é que uma destas funcionalidades aparentemente já tinha uma patente e a Apple simplesmente ignorou este registo.

Problemas de patente para o smartwatch da Apple

Não são raras as situações em que a Apple tem problemas com registos de patentes. Por norma é esta empresa a iniciar estes processos, mas desta vez a situação inverteu-se. Em causa estará a violação de uma patente com uma função do Apple Watch.

Em causa está a deteção fibrilhação auricular (atrial fibrillation), que passa por um ritmo cardíaco anormal caracterizado por batimentos rápidos e irregulares. Esta é uma das muitas funções que o Apple Watch tem.

Segundo o Dr. Joseph Wiesel, um professor da Universidade de Nova Iorque, esta capacidade de detetar ritmos cardíacos irregulares tinha já sido alvo de uma patente sua. Esta foi atribuída em 2006, sobretudo muito antes da gigante de Cupertino surgir com o seu smartwatch.

Um processo por uma funcionalidade importante do Watch

Segundo o dono desta patente, a Apple recusou-se a reunir para chegarem a um acordo para a utilização desta patente e desta funcionalidade. A empresa simplesmente terá ignorado a sua existência e adicionou esta função ao Watch.

A empresa terá igualmente recusado qualquer negociação de boa-fé para resolver este caso. Não era pretendido um caso em tribunal, mas dada a posição inflexível da Apple, este foi inevitável. O processo decorrerá agora em tribunal até haver uma decisão.

O que é agora pretendido pelo Dr Joseph Wiesel é que seja suspensa a utilização desta tecnologia no Watch. Com o processo que colocou em tribunal procura posteriormente receber uma compensação financeira pela utilização que foi feita da sua patente. Como é normal, a gigante de Cupertino recusou-se a comentar este caso.