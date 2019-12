A chegada do assistente da Google a Portugal veio mudar a forma como usamos o smartphone. Estes estão mais simples de usar, com uma interação apurada. Basta dar um comando de voz e este trata do pedido que foi feito.

Como muitos gostam de se manter afastados das ofertas da gigante das pesquisas, este assistente pode ser desligado. Não é um processo simples, mas qualquer um pode fazê-lo rapidamente e sem complicações. Veja como este processo se faz.

O adeus ao Assistente da Google

Mesmo sendo um ajudante único, o Assistente da Google recolhe muita informação sobre os utilizadores. Esta é captada de forma quase permanente, gravando tudo o que é dito para o smartphone e para as pesquisas que são feitas.

Quem não o quer usar, pode simplesmente desligá-lo a qualquer momento. Comecem por aceder às Definições e encontrem a área Google. Esta existe em todas as versões mais recentes do Android, agrupando tudo destes serviços. Aí dentro devem encontrar a opção Serviços da conta.

Desligue esta opção em qualquer smartphone

Depois de escolherem a opção anterior, devem por fim escolher a opção Pesquisa, Assistente e Voice. Será aí dentro que vão começar a encontrar as opções associadas ao assistente da Google e às suas funcionalidades.

Sigam depois com a escolha da opção Assistente Google e avancem. Já nas definições de conta, devem escolher o separador Assistente. Avancem, escolhendo o dispositivo onde querem alterar o comportamento do Assistente da Google. Deverá ser o smartphone.

Deixa de poder dar comandos de voz

Por fim, e aqui termina este processo, devem desativar a opção Assistente Google. Todas as restantes opções são colocadas no estado de inatividade de imediato, não podendo por isso ser usadas pelo utilizador ou o Assistente.

Pode não ser um processo simples e direto, mas é o que devem usar para desligar o Assistente da Google. Desse momento em diante, este deixa de estar disponível e de responder ao utilizador, em qualquer idioma que o smartphone esteja.