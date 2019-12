China quer chegar a Marte em 2020 e lança novo foguetão de testes

A exploração espacial está ao rubro e não há agência que queira ficar de fora da corrida a Marte. Pela terceira vez, a China testa o lançamento de um dos mais potentes foguetões de carga do mundo, o Long March-5.

Será com resultados positivos destes testes que o país pretende enviar a sua primeira sonda para o Planeta Vermelho.

O objetivo: chegar a Marte em 2020

Os objetivos da China estão traçados naquilo que é a exploração espacial. O país quer, já no próximo ano, colocar em Marte uma sonda para explorar o planeta.

Para tal, tem vindo a levar a cabo alguns testes com um dos mais potentes foguetões do mundo. O primeiro foguetão Long March-5, foi lançado pela primeira vez em novembro de 2016. No ano seguinte, contudo, um novo lançamento sofreu uma tentativa abortada, por conta de uma queda ao mar.

Agora, numa terceira tentativa, a China acaba de lançar o terceiro exemplar deste foguetão de transporte de carga. Foi assim, pelas 12h45 (hora de Lisboa), que decorreu o lançamento.

Em caso de sucesso, este lançamento permitirá testar “tecnologias-chave” para missões espaciais futuras, tal como avança a agência de notícias chinesa, New China.

O ano de 2020 é apontado como meta para a colocação da primeira sonda chinesa em Marte. Dois anos depois, o objetivo passa por enviar um módulo central de uma nova estação na órbita terrestre, depois de ter desativado as estações espaciais Tiangong 1 e 2 em 2016 e 2018, respetivamente.

Espera-se no entanto que, em 2024, a Estação Espacial Internacional seja desativada. Assim, a nova estação espacial chinesa deverá passar a ser a única na órbita da Terra.

Sobre o Long March-5

O Long March-5 apresenta-se com 56 metros de altura e um peso de 867 toneladas, sendo capaz de transportar carga até 25 toneladas em órbita terrestre. Além disso, em órbita geoestacionária mais alta poderá levar carga até 14 toneladas.