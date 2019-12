A Google tem preparado as suas apps para se adaptarem à nova versão do Android. Existem novas APIs e novas formas de usar o sistema, que trazem novidades que muito esperavam poder usar em breve.

Uma delas foi agora descoberta e vem dedicada à app de mensagens nativa do Android. Esta vai receber uma funcionalidade que permitirá ler e responder a todas as mensagens diretamente no ecrã principal, certamente sem abrir a app.

Novidade da Google para a app Mensagens

Desde que o Android 10 foi conhecido que se falava da possibilidade de ter uma camada dedicada à apresentação de notificações. Estas iam surgir como as chat heads do Messenger do Facebook. Contudo, não chegou a surgir, mas a Google aparentemente não desistiu desta ideia.

Entretanto, tudo parece estar pronto a mudar. Do que foi descoberto, a app de mensagens da Google para o Android terá muito em breve uma novidade muito interessante. As primeiras imagens mostram que esta funcionalidade está já próxima de chegar a este sistema móvel.

Com o nome Bubbles, trará cada nova mensagem para o ecrã, junto dos cantos, com uma miniatura da imagem do remetente. Esta mostrará uma notificação, que dará ao utilizador a possibilidade de saber que tem novas de mensagens no Android.

Tudo passa a ser mais simples nas apps Android

Ao abrir essa notificação e a chat head, o utilizador terá acesso à mensagem, mas ainda fora da própria aplicação. Tudo decorrerá numa janela exterior, onde será possível principalmente responder e receber novas mensagens.

Claro que no final destas conversas será possível posteriormente removê-las do ecrã principal. Bastará arrastar para o final, para o X e elas vão desaparecer. Vai haver igualmente opções de configuração dentro da própria app, para ativar esta novidade apenas a quem a quiser mesmo usar.

Este é apenas o primeiro passo para que o Android 10 cresça ainda mais. Estas funcionalidades vão dar às suas apps uma melhor usabilidade e uma integração ainda melhor com os utilizadores.