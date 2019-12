antiX 19.1: O Linux que arranca em menos de 10 segundos

Uma das características fortes das distribuições GNU/Linux é a personalização! Facilmente podemos criar uma distribuição que vá de encontro às nossas necessidades. O antiX é uma pequena, mas poderosa distribuição que pode dar uma nova vida ao seu PC.

Se tem curiosidade sobre esta distribuição, conheça as novidades da nova versão.

No mundo do Linux são muitas as distribuições que estão à disposição dos utilizadores. No Pplware tentamos cobrir as distribuições mais populares (como, por exemplo, o Ubuntu, Mint, CentOS, Arch) mas também damos destaque às distribuições que, em determinadas características, são diferentes das distribuições “normais”.

Hoje vamos conhecer as últimas novidades da distribuição antiX 19.1

O AntiX é uma distribuição muito interessante, capaz de correr a partir de um PII com 64MB de RAM. Tendo como base o popular Linux Debian, o AntiX consegue garantir a melhor performance e disponibiliza também um conjunto de ferramentas essenciais para o dia.

Principais novidades do Linux antiX 19.1

Linux 4.9.2

Firefox ESR 68.3

disk-manager incluído

Vários pacotes de segurança

O AntiX vem “artilhado” com muitas aplicações, das quais se destacam o:

LibreOffice

DosEmulator

Geany

Pidgin

Transmission

Gparted

BleachBit

antiX Snaphot

…etc

Esta distribuição está disponível em três versões: Full – 4 windows managers (IceWM, Fluxbox, JWM, herbstluftwm); Base – 3 windows managers (Fluxbox, JWM, herbstluftwm); Core-Libre – sem ambiente gráfico.

antiX 19.1