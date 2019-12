O ano está quase a acabar e certamente que 2020 trará novos protagonistas para o TOP de smartphones. A lista é liderada quase sempre pelas mesmas marcas, mas há crescimentos significativos.

Sabe qual o smartphone que mais vendeu no terceiro trimestre de 2019? Avançamos já que foi da Apple… mas não foi o iPhone 11.

Já é conhecida a lista dos 10 smartphones que mais venderam no terceiro trimestre de 2019. Sem grande admiração, a Apple lidera este TOP. Segundo dados da Counterpoint Research, o iPhone XR é o smartphone que (mais uma vez) mais vendeu.

O mais recente modelo da Apple apenas ocupa a quinta posição. A Samsung tem vindo a ganhar muito terreno no segmento premium. A Huawei passou por um momento difícil, no entanto, uma combinação do excelente desempenho na China e uma recuperação em outros mercados levaram a um bom desempenho geral.

TOP 10 – Smartphones mais vendidos no 3T de 2019

Com os dados do terceiro trimestre, ficam a faltar os números do quarto trimestre. Tento em conta o que foi este ano, a Apple deverá manter-se na liderança. A dúvida que se coloca para o último trimestre é relativamente às vendas do iPhone 11.

O iPhone XS, XS Max e XR já não estão disponíveis para compra na Apple. No entanto, esses smartphones continuarão a vender bem enquanto o stock (de terceiros) não escoar.

