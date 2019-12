Hipotético design do Xiaomi Mi 10 aparece online e é surpreendente!

O Xiaomi Mi 10 será apresentado nos primeiros meses de 2020 e os rumores tentam determinar como este será. Agora, com base nesses mesmos rumores, foram criadas imagens computadorizadas que mostram o seu hipotético design!

O conceito apresentado é surpreendente e foi buscar alguma inspiração aos mais avançados smartphones da marca chinesa. A concretizar-se este design, será diferente de tudo o que está atualmente no mercado!

Com a chegada de 2020, espera-se uma enxurrada de smartphones de topo a serem apresentados. Xiaomi, Samsung, Huawei, OPPO são só alguns dos exemplos, mas haverão muitos mais. Assim sendo, circulam online muitas informações e rumores relativos a estes smartphones.

Naturalmente, o Xiaomi Mi 10 é um dos mais desejados e é alvo de diversos rumores. Certo é que terá o mais recente chip de topo da Qualcomm, o Snapdragon 865! Assim sendo, o suporte à rede 5G foi também confirmado oficialmente.

Além disso, foram já realizados testes de benchmark que supostamente mostram o poder do próximo topo de gama da fabricante chinesa. Não obstante, o design é igualmente importante.

Outro dos rumores a circular prende-se com a velocidade de carregamento. Segundo se avança, o Mi 10 terá uma potência de carregamento de 66W.

Hipotético design do Mi 10 surge em imagens computadorizadas…

Nesse sentido, foi criado um conceito do design do Xiaomi Mi 10 baseado nos rumores atuais. A inspiração no Mi MIX Alpha é óbvia e recorre ainda às últimas inovações patenteadas pela marca chinesa.

Os principais destaques das imagens divulgadas do Mi 10 são o alinhamento vertical dos quatro sensores fotográficos traseiros e a ausência de câmara frontal… Podendo estar embutida por baixo do ecrã!

As margens em torno do ecrã são finíssimas! A estarem presentes no produto final, a Xiaomi consegue assim uma evolução notável com o seu Mi 10.

Obviamente estas imagens podem não representar o verdadeiro smartphone em desenvolvimento. Tal deve-se sobretudo ao facto de serem baseadas em rumores… E de momento as fugas de informação relativas ao design ainda não foram muitas! Mesmo assim, partilhe nos comentários a sua opinião relativamente a este concept do Xiaomi Mi 10.

