Xiaomi Mi Band nova? 5 funcionalidades que deve conhecer já!

A Xiaomi Mi Band 4 é um verdadeiro sucesso de vendas e este Natal, muitas foram aquelas que chegaram aos pulsos de novos utilizadores. A forma de as utilizar é simples, no entanto, existem funcionalidades que nem todos conhecem, nem estão assim disponíveis de forma tão intuitiva.

Para que tire ainda mais partido da sua Xiaomi Mi Band reunimos 5 funcionalidades que deve conhecer já.

#1 – Não deixe que a Mi Band o perturbe durante o sono

O brilho do ecrã da smartband 4 pode incomodar o utilizador durante o sono. Com os movimentos normais que ocorrem o ecrã pode ligar com luz demasiado forte para o escuro do quarto.

Para que tal não influencie as suas noites de descanso basta um simples ajuste: ativar o modo noturno de forma automática.

Assim, o utilizador deverá aceder à app Mi Fit e escolher a opção perfil. Em seguida, selecionar Modo Noturo. É então aí que é possível ativar este modo com o pôr do sol (opção que irá recorrer às informações meteorológicas). Pode, no entanto, ser definida uma hora para que tal aconteça.

O Modo Noturno irá fazer com que o brilho do ecrã diminua para a intensidade mais baixa, não perturbando assim o descanso do utilizador a meio da noite.

#2 – Esconder a notificação permanente da Mi Fit e da Xiaomi Mi Band no Android

Ao ligar a pulseira ao smartphone através da app Mi Fit, verá que surge permanentemente uma notificação associada. Esta notificação nada mais diz senão que a pulseira está ligada.

Para desativar esta notificação inútil deverá, portanto, aceder à aplicação Mi Fit da Xiaomi, seguido de Perfil e Definições. Neste menu estará ativa a opção “Mostrar estado na Área de Notificações”, devendo então ser desativada.

#3 – Controlar Netflix, Spotify, YouTube e muito mais no smartphone com a Mi Band 4

A Xiaomi Mi Smart Band 4 vem com um completo controlador de multimédia. Além das músicas que passam no smartphone, através do reprodutor próprio, é possível que tal seja feito também em aplicações como o YouTube, Netflix ou Spotify.

Para tal, com um deslizar do ecrã da smartband para a direita surge o acesso a todo esse controlo. Assim, com o conteúdo multimédia a ser reproduzido é possível controlar o volume do smartphone, avançar e retroceder na música ou vídeo e ainda parar e retomar.

#4 – Usar a Mi Band como obturador da câmara fotográfica

A possibilidade de tirar fotos à distância está também ao alcance da Mi Band (3 ou 4). É, no entanto, necessário ter no smartphone uma app extra. A Mi Band Selfie.

Homepage: Aleh Tsitou

Preço: Gratuito

Pontuação: 3,2 Estrelas

Para ter esta app a funcionar de forma completa é necessário saber o endereço mac da smartband. Este está disponível nas definições da Mi Band, em Endereço do Bluetooth. Depois, na app Mi Band Selfie adiciona-se o endereço no campo indicado para que a ligação seja feita com sucesso.

Para que a pulseira inteligente funcione como obturador é, no entanto, necessário ter uma das várias apps de câmara específicas instaladas. Nomeadamente, Open Camera, Circle Camera, Night Selfie Camera, Bacon Camera ou Free Camera.

#5 – Usar o Google Maps na Mi Band

Por fim, ter no pulso as indicações de GPS do Google Maps é ainda mais uma vantagem desta smartband. Uma vez mais, há a necessidade de ter uma app extra instalada, mas o seu funcionamento é muito completo.

Homepage: Francesco Re

Preço: 0,99 €

Pontuação: 4 Estrelas

Trata-se da app Navigator for Mi Band 3, 4, Bip and Cor. Assim, ao definir uma rota ou um caminho a percorrer, sempre que for necessário mudar de direção, surge no ecrã da pulseira tal informação. De notar, no entanto, que também esta funcionalidade é suportada pela smartband 3 e 4 (além das Amazfit Bip e Cor).