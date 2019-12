E Porque Hoje é Sexta

Um português emigrado em França está a passar um período de férias em Portugal,na casa de uma irmã, algures no norte. Diz ele aos três sobrinhos miúdos:

– Tenho aqui umas tabletes de chocolate para dar aos meus sobrinhos que sejam do Benfica.

Gritam os miúdos quase em uníssono:

– Eu sou do Benfica! Eu sou do Benfica! Eu sou do Benfica!

E o tio pergunta-lhes:

– Então, digam lá porque é que são do Benfica.

Responde o miúdo mais velho:

– Eu sou do Benfica porque é o melhor do mundo e o único que tem a Taça Latina!

Responde o miúdo do meio:

– Eu sou do Benfica porque é o club português com mais sócios.

Diz o mais novo:

– Eu sou do Benfica porque gosto muito de chocolate…