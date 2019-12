Bom Ano Novo: Windows Pro, Office 2019 Pro e jogos muitos jogos que perdemos a conta

Ainda na senda das plataformas de venda online, a temporada de Natal e, agora, com a despedida do ano de 2019, parece que ainda não perderam força as prolíficas ofertas. Estas valem a pena em todos os sentidos.

MMORC é a nova plataforma de venda online que apresentamos hoje. As suas especialidades passam por software e entretenimento, jogos em concreto, seja para PC, seja para consola. Se ainda não conhecem, esta é, sem dúvida, uma excelente oportunidade.

Antes de tudo, recomendamos uma visita ao site da MMORC que poderá ser encontrado neste link.

Assim, uma vez familiarizados com a plataforma, é muito simples encontrar as melhores promoções. Existem vários descontos, todos eles interessantes, como por exemplo:

Código de desconto MMORC com 36% de desconto: PPW36

Código de desconto MMORC com 54% de desconto: PPW54

Código de desconto MMORC com 57% de desconto: PPW57

Desconto extra de 36% para mais produtos

Não obstante, existem outros software com direito a um dexconto importante de 36%. Basta usar o código PPW36 nos seguintes produtos:

Windows:

Office:

Project:

Visio:

Bundles:

Windows Server:

JOGOS:

O que é a MMORC?

A MMORC é uma loja online, que pertence à Global Digital CDK Limited, cujo core business se centra na venda de códigos de jogos digitais e software online a partir de Hong Kong.

Esta plataforma opera com as marcas mais conhecidas do mercado:

Steam

Origin

PSN

XBOX

Nintendo

etc

Todos os produtos podem ser encontrados aqui.

Qual ou quais os métodos de pagamento?

Por fim, a MMORC suporta pagamento PayPal, o que nos permite obter o reembolso a qualquer momento no caso de problemas.

No entetanto, suporta todas as categorias de pagamentos:

Paypal

Credit Card by PayPal

BitCoin

Boleto BR

iTau BR

Oxxo MX

Webmoney

Qiwi

Western Union

Yamoney

Contudo, o apoio do site, poderá ser feito através do email: support@mmorc.com