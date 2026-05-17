Windows 11 CDkey: agentes IA chegam à taskbar e Office 2024 cai para 10€ na GoodOffer24

A chegada dos Agents on Taskbar ao Windows 11 redesenha a forma como o sistema integra a inteligência artificial no dia a dia e ter a infraestrutura certa pesa agora mais do que nunca. A GoodOffer24 mantém uma campanha agressiva de chaves digitais com cupão TT30, com destaque para o Office 2024 a 10,10€. Para quem ainda adia a transição, uma Windows 11 CDkey deixa de ser despesa e passa a ser passo lógico.

O que mudou com o Patch Tuesday de maio de 2026

A 12 de maio de 2026, a Microsoft distribuiu o KB5089549, atualização cumulativa para Windows 11 nas versões 25H2 e 24H2 que traz três mudanças visíveis: o Xbox Mode em PCs (já abordado anteriormente pelo PPLWARE), o reforço do Driver Trust framework e a estreia dos Agents on Taskbar. Esta última é a verdadeira novidade estrutural — pela primeira vez, o Windows trata agentes de IA como aplicações nativas, mostrando o progresso de tarefas longas diretamente na barra de tarefas. O primeiro agente compatível é o Researcher do Microsoft 365 Copilot.

💡 Em síntese: ao pedir um relatório ao Researcher, a tarefa fica visível no ícone do Copilot na taskbar. Basta passar o cursor para ver o progresso em tempo real, sem ter de manter a janela aberta. Quando termina, o sistema notifica.

O movimento é claro: o Windows 11 está a transformar-se numa plataforma orquestrada por agentes, à semelhança do que sucede em ambientes empresariais com o Copilot Studio. Para tirar partido desta camada, três condições reúnem-se cumulativamente: um Windows 11 atualizado, uma suite Microsoft Office moderna e licenciamento em conformidade.

Office 2024 a 10,10€ — o destaque da campanha

A pressão do calendário também conta. A Microsoft confirmou aumentos nos planos Microsoft 365 a partir de julho de 2026, o que reforça o argumento das chaves digitais perpétuas como alternativa de custo controlado. É aqui que entra o produto que ancora esta campanha.

Destaque absoluto da semana MS Office 2024 Professional Plus — chave digital global 10,10€ (com cupão TT30) Comprar Office 2024 →

Lista completa de chaves digitais com cupão TT30

A campanha estende-se a todo o catálogo Windows e Office, com 30% de desconto adicional ao aplicar o código TT30 no checkout. As referências mais procuradas estão abaixo.

Chaves digitais Windows

Chaves digitais Microsoft Office

Packs combinados

Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus — pack de chaves digitais por 53,40€ (cupão TT30 — 30% off)

— pack de chaves digitais por (cupão TT30 — 30% off) Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Plus — pack de chaves digitais por 37,20€ (cupão TT30 — 30% off)

Como aplicar o cupão: selecionar o produto pretendido, avançar para o checkout, inserir TT30 no campo de código promocional e confirmar. O desconto de 30% é abatido sobre o valor de tabela antes do pagamento.

Recomendação final

Para utilizadores que pretendam tirar partido dos Agents on Taskbar e do ecossistema Microsoft 365 Copilot sem incorrer em subscrições mensais agravadas, a combinação Office 2024 Professional Plus + Windows 11 Pro (totalizando aproximadamente 31,90€ com TT30) representa atualmente uma das relações qualidade/preço mais competitivas no mercado europeu de chaves digitais.