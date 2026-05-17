Teams trama gémeos hackers que queriam vingar-se de empresa
Os irmãos gémeos Muneeb Akhter e Sohaib Akhter, foram acusados e condenados por um dos casos mais mediáticos recentes de sabotagem interna ligada à cibersegurança. Afinal, o que aconteceu?
Microsoft teams tramou os hackers
Depois de serem despedidos de uma empresa contratada pelo governo norte-americano (que prestava serviços tecnológicos a mais de 45 agências federais), os irmãos terão usado acessos ainda ativos para retaliar contra a própria organização.
Segundo o Departamento de Justiça dos EUA:
- Apagaram cerca de 96 bases de dados governamentais
- Comprometeram sistemas usados por várias entidades públicas
- Roubaram credenciais e informação sensível
- Tentaram destruir provas
- Usaram ferramentas de IA para procurar formas de esconder rastos digitais
A investigação indica que o ataque foi motivado por retaliação direta após o despedimento, depois de a empresa descobrir antecedentes criminais anteriores dos dois irmãos ligados a fraude informática.
Entre os elementos mais insólitos do caso:
- Esqueceram-se de terminar uma gravação do Microsoft Teams após a reunião de despedimento
- A gravação captou discussões sobre:
- Eliminação de bases de dados
- Destruição de backups
- Limpeza de provas
- Possível fuga
- Histórico criminal
O caso Akhter mostra como ameaças internas podem ser tão perigosas quanto ataques externos. Com conhecimento técnico, acesso privilegiado e motivação de vingança, ex-funcionários podem causar danos massivos em minutos. Para muitas organizações, esta história tornou-se um alerta sério sobre segurança operacional e controlo de acessos.