A Warner Bros lançou um novo trailer para o seu próximo jogo que mistura dois dos Universos mais ricos do entretenimento: LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

A Galáxia nunca mais será a mesma com LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Venham conhecer um pouco mais.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga acompanha, tal como o nome deixa bem claro, a história dos 9 filmes da saga Star Wars, incluindo o derradeiro filme lançado este Natal: The Rise of Skywalker.

O jogador acompanhará de uma forma altamente descontraída e divertida como só os jogos LEGO conseguem fazer, toda a aventura de Skywalker desde o primeiro filmes até ao último.

De forma a tranquilizar os fãs, a Warner Bros divulgou que os principais momentos que marcaram os diversos filmes da saga estarão presentes neste titulo.

Os filmes, cujo primeiro foi lançado há 4 décadas atrás, serão representados de uma forma extremamente fiel mas também com a tradicional forma extraordinariamente bem humorada e divertida que só os jogos LEGO conseguem criar.

No entanto, apesar de todos os episódios se encontrarem presentes neste jogo, o jogador não será obrigado a seguir a história de forma cronológica. Isto quer dizer, que os jogadores poderão escolher qual o seu ponto de partida, em vez de ter começar com o Episódio I.

Os jogadores irão ter uma tremenda liberdade no desenrolar do jogo, escrevendo a sua aventura a seu belo gosto, mas sempre seguindo um fio condutor como é óbvio. Entre essa tremenda liberdade de acção, será permitido controlar variadas das personagens mais icónicas deste Universo, assim como conduzir dezenas de veículos e naves facilmente reconhecíveis .

Aliá esta extraordinária liberdade de escolha de personagens é uma das principais características do jogo e que ainda deixam mais água na boca para os fãs de LEGO e Star Wars. Isto pois tanto podemos jogar no lado Escuro da Força como lado a lado com os heróis da Resistência.

São dezenas de personagens jogáveis e imaginem como será viajar e lutar pela Galáxia com Luke Skywalker, Rey, Obi-Wan Kenobi, Finn, BB-8, Darth Vader, Palpatine, Kylo Ren,..

Também as principais localizações dos filmes teriam de estar presentes, ou então nada disto faria sentido. O Deserto de Geonosis, Pântanos de Dagobah, as planícies de Tatooine, os planaltos gelados da Base Starkiller. Todos esses locais marcarão presença na Galáxia de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga e, poderão ser visitados e revisitados quantas vezes quisermos.

“The Skywalker Saga marca o regresso da franchise que inaugurou a série de videojogos da marca LEGO. Este jogo irá oferecer aos jogadores toda uma nova experiência, na qual irão ter uma liberdade total para explorar a Galáxia” referiu Tom Stone, Managing Director da TT Games e que acrescentou ainda “Foi uma honra absoluta poder fazer parte do lançamento do jogo original LEGO Star Wars e, agora, passados 20 anos, é igualmente excitante estar presente no lançamento de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, que corresponde à evolução lógica da série.”

“Com a saga Skywalker a chegar ao fim nos cinemas, quisemos dar aos fãs a experiência mais completa e excitante de um jogo Star Wars, com todo o humor e encanto que só a LEGO consegue transmitir“, referiu Douglas Reilly, Vice Presidente da Lucasfilm Games.

Por sua vez, Sean McEvoy, Vice Presidente do departamento de Jogos Digitais do LEGO Group adiantou que “Estamos super satisfeitos por continuar o legado de mais de 20 anos de LEGO Star Wars com este jogo que é simplesmente impressionante e através do qual famílias inteiras poderão unir esforços para explorar a Galáxia juntos”

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga chega em 2020 para Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga