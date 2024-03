Turbo Golf Racing, uma corrida diferente

Eis uma proposta diferente para amantes de corridas automóveis e afins: Turbo Golf Racing. Em desenvolvimento pelos Hugecalf Studios, o jogo parece divertido e entusiasmante. E... está quase a ser lançado.

Em Agosto de 2022, os Hugecalf Studios decidiram lançar Turbo Golf Racing em Acesso Anteccipado (Early Access) no Steam e no sistema Xbox Game Preview.

Mais de 6 meses e um milhão de jogadores depois (e 11 updates), o jogo prepara-se para ser lançado em toda a sua plenitude, na versão 1.0

Como parte do update 1.0, vai também arrancar a Season 4: Launch Party, que inclui mais de 40 recompensas à espera de serem ganhas pelos jogadores, incluindo dois carros: Jester e Bassline. Além disso, os jogadores irão encontrar 10 novos níveis distintos.

Adicionalmente, uma versão de 8 jogadores será adicionada mais dedicada a carros velozes e acrobacias a alta velocidade, sempre com a temática do golf a acompanhar.

Os cenários Urban, Wild e Industrial foram melhorados de forma a se tornarem mais distintos e diferenciados. O cenário Urban mais aparentado com um jogo de golf tradicional, o cenário Wild inspirado no ambiente asiático e o Industrial numa fabrica de produtos químicos. Foram também acrescentadas novas features para o Modo noturno, portanto... preparem-se para jogar de dia ou de noite.

Foi ainda anunciada que será implementada uma nova habilidade core passiva, Dash e Smash, que permite aos jogadores acelerar e atacar com maior velocidade e potência. Isto possibilita que as combinações únicas de habilidades dos jogadores atinja as 150, permitindo ainda mais estilos de jogo personalizados.

Segundo os Hugecalf Studios, um dos pedidos mais recorrentes dos jogadores e que virá na versão final, é a possibilidade de criação de loadouts, que permitam gravar as personalizações feitas aos carros, podendo ser reutilizadas sempre que assim o pretendermos.

Finalmente, os jogadores podem esperar encontrar na versão final, mais items, mais missões, mais timed event updates, um balanceamento mais adequado da jogabilidade, level updates e muitas correções de bugs.

Turbo Golf Racing sairá do Acesso Antecipado a 4 de Abril, para PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC.