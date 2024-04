Novidades Playstation Plus para Abril de 2024

Abril já vai bastante avançado mas ainda há tempo para mais uns jogos se juntarem ao Playstation Plus. E os eleitos já são conhecidos. Vamos conhecê-los.

Abril está a chegar ao meio e, tal como costuma acontecer a meio dos restantes meses, o catálogo do Playstation Plus vai receber novidades.

E a lista já foi anunciada, o que quer dizer que quem tiver uma subscrição válida do serviço poderá começar a jogar sem encargos adicionais, e a partir de dia 16 de Abril, os jogos que apresentamos de seguida.

Catálogo de jogos (Extra – Premium)

Eis abaixo a lista dos títulos que estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation Plus Extra e Premium a partir do próximo dia 16 de Abril:

Dave the Diver para a Playstation 4 e Playstation 5

Tales of Kenzera™: Zau para a Playstation 5

Animal Well para a Playstation 5

Oddballers para a Playstation 4

Construction Simulator para a Playstation 4 e Playstation 5

The Crew 2 para a Playstation 4

Raji: An Ancient Epic para a Playstation 4 e Playstation 5

LEGO Ninjago Movie Videogame para a Playstation 4

Nour: Play With your Food para a Playstation 4 e Playstation 5

Deliver Us Mars para a Playstation 4 e Playstation 5

LEGO® Marvel's Avengers para a Playstation 4

Miasma Chronicles para a Playstation 5

Stray Blade para a Playstation 5

Adicionalmente e em simultâneo, também alguns outros jogos irão despedir-se do catálogo do serviço a partir de 16 de Abril. Estes títulos são: Bassmaster Fishing, Soulcalibur VI, Chicken Police, Everspace, Necromunda: Underhive Wars, Reel Fishing: Road Trip Adventure, R-Type Final 2, Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX, Soundfall, Dangerous Golf, Fighting EX Layer, Ghostbusters: The Video Game Remastered.

Catálogo de clássicos (Premium)

Por outro lado, o Catálogo de Clássicos também vai receber novidades e os títulos que estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation Plus Premium este mês, são os seguintes:

MediEvil para a Playstation 4 e Playstation 5

Alone in the Dark: The New Nightmare para a Playstation 4 e Playstation 5

Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire para a Playstation 4 e Playstation 5