Atualizações e otimização do Windows 11: como deixar o PC mais rápido e estável

O Rufus é um utilitário gratuito e de código aberto amplamente utilizado para criar unidades USB inicializáveis a partir de ficheiros ISO (Windows, Linux, etc.). Permite opções avançadas de esquema de partições, sistema de ficheiros e correcções que facilitam a instalação em equipamento diversificado. Para descarregar, utilize sempre o site oficial (rufus.ie) ou o repositório oficial no GitHub.

Foco: bypass de requisitos (TPM, Secure Boot, CPU, RAM) — o que o Rufus faz e como

O Rufus disponibiliza, em versões recentes, opções que criam uma mídia de instalação capaz de contornar as verificações iniciais de requisitos do Windows 11 (TPM 2.0, Secure Boot, limite de CPU/RAM). Essas opções são apresentadas na interface ao detetar uma ISO do Windows 11 e estão descritas no changelog e no repositório oficial. Ao seleccionar a opção adequada, a pen resultante permite avançar com a instalação em hardware que não cumpre oficialmente os requisitos.

Como proceder no Rufus (passos factuais na interface)

Image option / Extended Windows 11 compatibility: ao escolher a ISO do Windows 11, ler atentamente o diálogo; se disponível, assinalar a opção que remove exigências de TPM/Secure Boot antes de iniciar a escrita.

ao escolher a ISO do Windows 11, ler atentamente o diálogo; se disponível, assinalar a opção que remove exigências de TPM/Secure Boot antes de iniciar a escrita. Uefi:NTFS: Rufus gera este wrapper automaticamente se o ISO tiver ficheiros >4 GB, garantindo arranque UEFI com NTFS sem erro.

Rufus gera este wrapper automaticamente se o ISO tiver ficheiros >4 GB, garantindo arranque UEFI com NTFS sem erro. Ignorar checks adicionais: algumas versões permitem também ignorar checks mínimos de RAM/CPU — confirmar na edição do Rufus em uso.

Atenção e boas práticas

• Estas opções apenas alteram o fluxo de instalação; não substituem as políticas de suporte da Microsoft. Um PC instalado por bypass pode ter limitações na entrega automática de actualizações e suporte futuro. Documentar hardware e fazer backups é obrigatório.