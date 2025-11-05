Ainda vai a tempo: 5 apps de corrida para mais do que contar quilómetros

Correr é uma das formas mais comuns de exercício físico, havendo por aí, certamente, muitos entusiastas. Para que o desempenho não fique de lado e a competição saudável o motive, trazemos-lhe cinco aplicações para mais do que registar quilómetros.

Na corrida e nas aplicações para a corrida, não é possível que one size fits all. De facto, uma vez que cada corredor é único e procura coisas específicas, as lojas já contam com uma vasta lista de opções: umas apps mais voltadas para aqueles que estão a correr pela primeira vez, outras desenhadas para profissionais experientes e ainda muitas para os que se encontram no meio-termo.

Independentemente da fase em que esteja, uma app de corrida pode ser muito mais do que um simples cronómetro. Hoje em dia, estas ferramentas oferecem motivação, através da tecnologia, transformando qualquer treino numa experiência orientada e inteligente.

Desde acompanhar o ritmo, a distância, o tempo e até os batimentos cardíacos, as apps de hoje permitem perceber a evolução real ao longo das semanas e ajustar o treino de forma estratégica, conectando-se inclusivamente aos smartwatches do dia a dia.

Esta monitorização constante, na qual muitos se viciam, ajuda a manter a consistência e, por conseguinte, melhorar o desempenho.

A possibilidade de partilhar percursos e conquistas, oferecida pela maioria das apps, ajuda, também, a alimentar a competitividade.

5 apps para os atletas do Pplware

Tendo em conta os vastos catálogos de aplicações, especialmente de corrida, deixamos-lhe cinco opções:

Strava

Apesar de ser amplamente conhecida, não poderíamos não incluir o Strava nesta lista.

Além de monitorizar corridas e treinos, o Strava funciona como uma rede social para os atletas, conectando todos aqueles que decidem mexer o corpo, e permitindo comparar desempenhos e gerar motivação.

O Strava é gratuito, mas a experiência pode ser melhorada com compras dentro da app. Está disponível para Android e iOS.

Runcoach

Enquanto o Strava serve até os corredores menos experientes, esta app procura servir os que são ou querem ser atletas. É uma alternativa para os corredores a sério.

Estabelecendo um regime de treino ajustado às necessidades de cada utilizador, o Runcoach promoverá evolução, elevando o potencial de cada atleta, de forma sustentada.

O Runcoach é gratuito, mas a experiência pode ser melhorada com compras dentro da app. Está disponível para Android e iOS.

Runkeeper, da ASICS

Altamente focado na rotina, o Runkeeper permite criar um plano personalizado para as necessidades e objetivos individuais de cada utilizador, ajudando a motivação, através de estatísticas de progresso.

A par da definição de objetivos específicos para a corrida, a app oferece exercícios guiados por via de áudio, e monitoriza o exercício físico, mesmo que seja apenas uma caminhada.

O Runkeeper é gratuito, mas a experiência pode ser melhorada com compras dentro da app. Está disponível para Android e iOS.

Nike Run Club

Assim como a Adidas e a ASICS, a Nike tem uma app para os amantes do exercício físico, oferecendo treinadores especializados e uma comunidade, como o Strava.

Nesta app, o utilizador pode, também, criar um plano de treino e procurar evoluir, com base nas suas estatísticas de progresso.

A Nike Run Club é gratuita. Está disponível para Android e iOS.

MapMyRun

Destinada aos atletas do ar livre, a aplicação rastreia as corridas e promove o progresso, por via de estatísticas.

Por forma a motivar as melhorias, a app conta com uma comunidade, que ajuda cada atleta a querer fazer mais e melhorar a cada dia, seja isso nos tempos, distâncias ou consistência.

O MapMyRun é gratuito, mas a experiência pode ser melhorada com compras dentro da app. Está disponível para Android e iOS.

Apps de corrida para mais do que contar quilómetros

Pela sua similaridade, cabe a cada utilizador escolher a app de corrida que melhor se adequa às suas necessidades e que mais bem cumpre o papel para o qual é procurada: seja isso, monitorização do desempenho ou simples motivação.

A escolha pode recair sobre aquela que mais apelativa parecer, em termos visuais, por exemplo, ou sobre aquela que oferecer integração com o seu smartwatch.

De facto, mais do que dados de corrida, as apps oferecem uma componente motivacional importante, permitindo definir objetivos personalizados, criar planos de treino adaptados ao nível do utilizador e até competir com amigos.

Esta vertente social torna o processo mais envolvente e ajuda a manter o foco. Se ainda não começou, uma destas apps pode ajudar a arrancar!